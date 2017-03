Heute vor genau zwei Jahren saß Andreas Lubitz im Cockpit der Germanwings-Maschine, die über den französischen Alpen abstürzte. 149 Insassen und Lubitz selbst kamen dabei ums Leben. Er soll die Maschine absichtlich zum Abstürzen gebracht haben, um Suizid zu begehen. Untersuchungen zufolge litt der Pilot an Depressionen.

Für die Angehörigen der Opfer ist dieser Zeitpunkt geschmacklos

Günter Lubitz glaubt nicht daran, dass sein Sohn bei dem Germanwings-Absturz einen Suizid begehen wollte. dpa/picture-alliance

Genau das bezweifelt aber sein Vater, Günter Lubitz. Bei seinem Sohn sei zwar eine psychische Erkrankung festgestellt worden, allerdings keine Depression. Deshalb glaube er nicht daran, dass Andreas sich das Leben nehmen wollte. Er geht mit seiner Sichtweise offensiv an die Öffentlichkeit und stellt die Ermittlungsergebnisse auf einer Pressekonferenz infrage – am zweiten Jahrestag des Absturzes und ziemlich genau zur gleichen Uhrzeit. Für die Angehörigen der Opfer ist dieser Zeitpunkt geschmacklos und unverantwortlich.

Warum macht Günter Lubitz das? Jens Hoffmann ist Psychologe und Amokforscher am Institut für Psychologie und Bedrohungsmanagement an der Uni in Darmstadt.

SWR3: Herr Hoffmann, ist das ein generelles, häufiger beobachtetes Bedürfnis von Täter-Angehörigen, die Schuld anders zu bewerten?

Hoffmann: Viele Verwandte nehmen die Perspektive der Opfer und der Betroffenen ein und sagen, dass es ihnen leid tut. Das ist eigentlich die normale Reaktion. Manche treten an die Öffentlichkeit, viele ziehen sich auch ganz zurück. Das jemand offensiv nach vorne tritt und alles umdeutet, ist eher selten.

SWR3: Das heißt, es ist so eine Art gefühlte Mitschuld?

Hoffmann: Es gibt manchmal ein Gefühl von Mitschuld, das hat man eigentlich ganz oft bei Eltern und Verwandten. Die fragen sich dann, ob sie etwas übersehen und nicht genug aufgepasst haben. Das sind dann sehr quälenden Selbstzweifel, die wir auch häufig bei Angehörigen von Menschen, die Suizid begangen haben, sehen. Das ist etwas, das sie lange nicht loslässt.

SWR3: Dieses quälende Gefühl kann wahrscheinlich jeder zumindest ein bisschen nachvollziehen. Aber wie kann man diesen Menschen, die ja auch auf mehreren Ebenen zerrissen sind, wie kann man denen helfen?

Hoffmann: Ich denke, ein erster Schritt ist erst mal, dass ich mir helfen lassen muss. Das ist ganz wichtig. Häufig haben Angehörige von Tätern sehr große Krisen und sie nehmen glücklicherweise dann oft auch psychologische, therapeutische Hilfe in Anspruch.

SWR3: Und was können Freunde tun? Also Freunde, die jetzt keine Psychologen sind?

Hoffmann: Wenn jemand eine schwere Krise erlebt hat, ist es wichtig, dass er mit anderen darüber sprechen kann. Dann braucht man einfach nur zuzuhören, den Gefühlen Platz lassen – aber ohne dieses schockierende Erlebnisse immer wieder zu wiederholen, das wäre falsch. Man muss selbst gar nicht so viel sagen, auch wenn man das Gefühl hat, irgendetwas sagen zu müssen. Und wichtig ist auch, dass man das Ganze nicht runterspielt, weil derjenige, der betroffen ist, dann glaubt, dass er wieder zum Alltag übergehen muss.