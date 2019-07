Nachdem am Montag ein acht Jahre alter Junge im Frankfurter Hauptbahnhof vor einen ICE gestoßen und getötet worden ist, hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) seinen Urlaub unterbrochen. Er wolle die Chefs der Sicherheitsbehörden sprechen, teilte er in einer Erklärung mit.

Ich bin tief bestürzt von der Nachricht, dass ein achtjähriger Junge am Hauptbahnhof Frankfurt am Main getötet und zwei weitere Personen, unter anderem die Mutter des Jungen, verletzt wurden. Innenminister Horst Seehofer

Der Junge war mutmaßlich von einem Mann vor den einfahrenden Zug gestoßen worden und dabei ums Leben gekommen. Seehofer verurteilte „diese entsetzliche Tat auf das Schärfste“. Der Täter werde für die Tat „mit allen rechtsstaatlichen Mitteln zu Verantwortung gezogen werden“, sicherte er zu.

Täter wollte weitere Person aufs Gleis stoßen

Ein ICE steht nach dem Unglück am Gleis 7 des Frankfurter Hauptbahnhofs. picture alliance/Frank Rumpenhorst/dpa

Der mutmaßliche Täter soll nicht die Mutter des Jungen auf die Gleise gestoßen haben. Es wird auch berichtet, dass sich eine weitere Person vor dem Mann in Sicherheit bringen konnte. Der Verdächtige soll danach aus dem Bahnhof geflüchtet sein. Passanten konnten ihn jedoch überwältigten und riefen Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr.

Nach Angaben der Ermittler soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 40 Jahre alten Mann aus Eritrea handeln. Er soll seit 2006 in der Schweiz leben.

Der Mann und seine Opfer kannten sich nach ersten Ermittlungen nicht. Der 40-Jährige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Sein Motiv ist weiter unklar. Bislang habe er sich laut Staatsanwaltschaft nicht zu der Tat geäußert. Die Polizei ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes und zwei Versuchen.

Debatte um Sicherheit an Bahnhöfen

Der Frankfurter Fall erinnert an eine Attacke, die sich vor gut einer Woche in Voerde in Nordrhein-Westfalen ereignet hatte: Dort hatte ein Mann eine Frau an einem Bahnhof vor einen Zug gestoßen und so getötet.

Deshalb wird nun über die Sicherheit an deutschen Bahnhöfen diskutiert. Der SPD-Verkehrspolitiker Martin Burkert sagte der Bild-Zeitung, die Aufsicht an den Bahnsteigen sei unzureichend. Es forderte außerdem mehr Bundespolizisten an Bahnhöfen. Dem widersprach der Vize-Chef der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek. Solch ein grauenhaftes Verbrechen würde sich nicht durch mehr Polizisten verhindern lassen, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Radek forderte stattdessen, über den Einbau technischer Sperren zu diskutieren. Diese sollten den Zugang zu den Gleisen erst ermöglichen, wenn die Züge bereits stehen. Der Forderung, dass Bahnsteige nur noch für Ticketinhaber zugänglich sein sollten, hat die Deutsche Bahn laut Medienberichten allerdings bereits eine Absage erteilt.

Anteilnahme ist groß

Der Frankfurter Hauptbahnhof gehört zu den größten Bahnhöfen in Deutschland und wird täglich von fast 500.000 Menschen besucht. Die Tat bewegt viele Menschen. Am Montagabend fand eine Mahnwache statt.