Bilder wie diese fluten seit dem Wochenende das Netz. Und die Kommentare dazu sind vor allem lustig bis irritiert und verwundert – dass die Hamsterkäufe wirklich so zuschlagen, hatte wohl kaum jemand erwartet.

Handelsverband zum Hamsterkauf: Versorgung ist gewährleistet

Vor dem Wochenende meldeten bereits einige Handelsketten von teilweise deutlich erhöhten Verkaufszahlen bei Produkten wie Konserven oder Desinfektionsmitteln. Kurzfristig sei es in einigen Läden dadurch auch zu Engpässen gekommen. Der Handelsverband Deutschland betonte jedoch, die Versorgung der Bevölkerung sei gewährleistet.

Tatsächlich spaltet wohl gerade nichts im Netz so sehr wie das Coronavirus, insbesondere in Foren und Facebook-Gruppen geht es heiß her: Die einen halten es für Panikmache und lachen jeden aus, der sich auch nur darüber informiert, wie man sich am besten schützen kann. Diejenigen, die besonders vorsichtig sind, beschimpfen die eher Unbedarften, sie seien dumm, jetzt nicht vorzusorgen. Wiederum andere – und das ist sicher am schlimmsten – nutzen die Angst und Unsicherheit aus und verteilen Fake News im Sekundentakt.

Ja, und dann gibt es noch die, die sich mit der symbolischen Tüte Popcorn ans Smartphone oder den Rechner setzen und sich bei Twitter darüber lustig machen – durchaus kreativ, muss man sagen. Und weil lachen ja auch glücklich machen und auch ein bisschen entspannen kann, gucken wir uns das mal an.

Die lustigsten Tweets zu Hamsterkäufen

Hamsterkäufe können befreiend sein!

Man muss sich schon überlegen, wen man mit dem Hamsterkauf beauftragt..

Dann gibt es noch die, die zwar auch Hamstereinkäufe machen – aber aus ganz anderen Gründen...

Und dann tun sich Fragen auf.

Und sogar Identitätsfragen!

Dann gibt es noch Leute, die nach Fakten suchen.

Und es werden Grenzen überschritten. DAS geht wirklich zu weit!

Und das hier erst recht!

Manche versuchen, aus der Lage zu lernen – fürs nächste Mal...

Es gibt aber auch wertvolle Tipps bei Twitter.

Der Hamsterkauf-Song

Und wir haben noch den perfekten Soundtrack zu der Lage in den Supermärkten: Den Tausend-Eier-Song in der SWR3-Nachmittagsshow mit Sebastian Müller und Volker Janitz.

Hamstersong Tausend Eier Dauer 0:51

Katastrophen-Checkliste: Macht das Sinn?

Was soll ich eigentlich kaufen, um im Quarantäne-Fall versorgt zu sein, fragen sich viele. Und nutzen die Katastrophen-Checkliste des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

SWR-Umweltexpertin Sabine Schütze ordnet ein, dass diese Liste für den Fall des Coronavirus nicht sinnvoll ist. Wichtiger als Lebensmittel sei außerdem, Medikamente zu Hause zu haben, die man unbedingt braucht.

Highlights anhören Katastrophen-Einkaufsliste ist nur bedingt sinnvoll Dauer 1:04

Und gerade für Menschen, die wirklich Medikamente oder Desinfektionsmittel benötigen, sind die Hamsterkäufe der Normalbevölkerung tatsächlich ein Problem:

Hamsterkauf gegen Ansteckung

Hysterie und Panikmache ist das eine, viele Menschen gehen aber gar nicht einkaufen, weil sie Angst haben vor einer Quarantäne, sondern vor der Ansteckung. Sie wollen Einkaufen künftig vermeiden und machen deshalb jetzt schon größere Einkäufe. Dabei gibt es noch wichtigere Tipps, als Menschenmassen in Supermärkten zu meiden:

Corona: Wie kann man sich schützen?

Hände waschen!

Für die Vorbeugung gelten dieselben Regeln wie bei jeder andere Krankheit auch – wie zum Beispiel einer Grippe: „Eigentlich nur fließendes Wasser. Es reicht, die Hände regelmäßig mit warmen Wasser und Seife zu waschen,“ sagt Peter Kremsner in der SWR3 Nachmittagsshow mit Marcus Barsch. Er hat in unserer Sendung die Fragen der SWR3-Hörer beantwortet und ist Infektiologe an der Uniklinik Tübingen.

Umfangreiche Informationen, wie man sich die Hände am besten wäscht, gibt es bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Richtig Hände waschen

Das Wichtigste in Kürze:

Hände regelmäßig waschen – insbesondere, wenn man mit kranken Menschen Kontakt hatte, bevor man Essen zubereitet, auf der Toilette war oder wenn man genießt oder sich die Nase geputzt hat.

– insbesondere, wenn man mit kranken Menschen Kontakt hatte, bevor man Essen zubereitet, auf der Toilette war oder wenn man genießt oder sich die Nase geputzt hat. Die Hände unter fließendes Wasser halten, die Temperatur des Wassers ist egal ,

, aber man sollte die Hände gründlich einseifen – vor allem auch in den Zwischenräumen der Finger und unter den Fingernägeln.

– vor allem auch in den Zwischenräumen der Finger und unter den Fingernägeln. Danach die Hände unter fließendem Wasser abwaschen ,

, das dauert insgesamt etwa 20 bis 30 Sekunden .

. Danach die Hände gut abtrocknen ,

, zu Hause hat am besten jeder sein eigenes Handtuch.

Richtig niesen

Auch das mit dem Niesen könnte Dank Corona ja vielleicht endlich mal klappen: Denn immer wieder sieht man in der Grippe-Zeit Leute, die das nicht anständig hinkriegen. Hier die wichtigsten Tipps zum richtigen Niesen:

Wer niest, sollte Abstand halten zu Menschen um einen herum – die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt etwa einen Meter.

– die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt etwa einen Meter. Am besten nutzt man Einwegtaschentücher

und entsorgt sie gleich.

gleich. Wer Stofftaschentücher benutzen möchte, sollte sie bei 60 Grad waschen .

benutzen möchte, sollte sie . Ist kein Taschentuch in der Nähe: In die Armbeuge niesen (gilt auch für husten)

(gilt auch für husten) und dabei von den Menschen in der Nähe abdrehen .

. Danach: Hände waschen.

Mehr Fragen und Antworten zum Coronavirus findest du hier