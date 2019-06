Wer ab Ende des Jahres in verschiedenen Zonen der Stadt zu schnell unterwegs ist, der dürfte ganz schön durchgeschüttelt werden. Denn Hanau in Hessen will als erste Stadt in Deutschland sogenannte Fallgruben in die Straße einlassen. Das sind Metallplatten, die sich bis zu vier Zentimeter absenken lassen. Dadurch entsteht dann eine Kante, die Autos bei zu schnellem Darüberfahren einen ganz schönen Ruck versetzen kann.

So könnte eine solche in den Asphalt installierte Fallgrube dann in Aktion aussehen. Eveda Traffic Systems

Dabei wird zuerst – ähnlich wie bei einem Blitzer – die Geschwindigkeit eines Fahrzeuges mit Radar gemessen. Liegt der Messwert über dem Tempolimit, senkt sich die Platte im Boden um rund vier Zentimeter ab – und der Fahrer bekommt mitsamt Auto einen harten Schlag.

Schadet so eine Fallgrube meinem Auto? Fahrzeuge, die sich nach der Straßenverkehrszulassungs-Ordnung in einem betriebssicheren Zustand befänden, würden bei einem Rütteln durch so eine Fallgrube in der Straße nicht beschädigt – sagt Thomas Morlock, Verkehrsdezernent der Stadt Hanau. Die dadurch entstandene Schwelle hätte lediglich eine Höhe von rund vier Zentimetern. Das sei vergleichbar mit herkömmlichen Schwellen, die es im Straßenverkehr schon gibt. Für eventuelle Schäden gebe es daher keinen Schadenersatz der Kommune – zumal der Schaden ja in so einem Fall durch das Nichteinhalten der Straßenverkehrsordnung entstanden sei, so Morlock weiter.

Rettungskräfte bekommen für die betreffenden Stellen dann einen Transponder. Sie müssten schließlich immer wieder mit erhöhtem Tempo über die Platten fahren. Durch das Signal so eines Transponders bliebe die Platte dann oben – erklärt der Verkehrsdezernent der Stadt Hanau, Thomas Morlock, im Interview mit SWR3.

Fallgruben sind Alternativen zu Blitzern

Weil sich viele Raser durch einen möglichen Strafzettel nicht abschrecken lassen, hat der Magistrat der Stadt rund 50.000 Euro bewilligt, um solche sogenannten „Actibumps“ zu installieren. Das soll dann vor allem in einer 20er-Zone passieren. In dem Abschnitt werde regelmäßig zu schnell gefahren – vor allem abends und am Wochenende, so das zuständige Ordnungsamt. Weil regelmäßige Radarmessungen daran nichts geändert haben, ergreift die Stadt jetzt also neue Maßnahmen.

In Schweden und Tschechien gibt es solche Fallgruben schon

In Schweden funktionieren solche Stellen schon gut – schreibt zumindest der Hersteller der Fallgruben im Rahmen einer Studie. Demnach senkte so eine Installation die Fahrgeschwindigkeit der Autofahrer in einer schwedischen Stadt um rund 5,5 Kilometer pro Stunde. Der Anteil von Fahrzeugen, die in der 30er-Zone schneller als erlaubt gefahren sind, sank von 75 auf 21 Prozent. Solche Schwellen gibt es zum Beispiel auf der Brücke von Malmö nach Kopenhagen.