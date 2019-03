Am frühen Donnerstagabend hätten sich rund 400 Leute auf dem Alexanderplatz in Berlin getroffen, so ein Sprecher der Polizei. Die meisten von ihnen seien Jugendliche oder junge Erwachsene gewesen. Später haben sich dann etwa 50 von ihnen gestritten – und schließlich geprügelt. Sie seien mit Faustschlägen, Fußtritten und Pfefferspray aufeinander losgegangen – so der Stand der Berliner Polizei am Freitag.

War Streit zweier Youtuber Auslöser der Schlägerei?

Um die Massenschlägerei schließlich zu beenden, sei die Polizei mit etwa 100 Beamten im Einsatz gewesen und habe Reizgas eingesetzt. Die Polizei ermittelt noch. Außerdem seien neun Prügler festgenommen worden.

Hintergrund könnte nach Medienberichten ein Streit zwischen rivalisierenden Youtubern sein. Laut der Zeitung BZ handelt es sich dabei um einen Youtuber aus Stuttgart, der sich in den sozialen Netzwerken „ThatsBekir“ nennt und mehr als 260.000 Abonnenten hat. Er hat auf Instagram den Treffpunkt für ein sogenanntes „Abotreffen“ geteilt.

Ein anderer Youtuber – offenbar eine Art Kontrahent – soll ihn allerdings davor gewarnt haben, Berlin zu betreten. Er nennt sich „Bahar Al Amood” und hat mehr als 13.000 Abonnenten. Beide hatten sich zuvor in ihren Instagram-Stories beleidigt. Auch die beiden Youtuber sollen auf dem Alexanderplatz anwesend gewesen sein.

GdP: „Influencer gehen fahrlässig mit ihrem Einfluss um“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat die Internet-Szene deshalb vor riskanten Aktionen gewarnt: