Noch mag man es beim Blick nach draußen kaum glauben: Schon Ende der Woche kann es in einigen Teilen Deutschlands 20 Grad warm werden. Der Frühling ist im Anmarsch.

Tief Igor, das uns derzeit viel Regen und kühles Wetter bringt, verabschiedet sich schon am Dienstag Richtung Baltikum, sagt Robert Hausen von Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. An den Küsten und im Südwesten zeigt sich schon im Laufe des Dienstags längere Zeit die Sonne. Mit bis zu 11 Grad erreichen die Temperaturen an Rhein und im Emsland ihre Höchstwerte.

Hier kommt Hannelore

Von Frankreich aus, macht sich das Hoch Hannelore auf den Weg nach Deutschland, so der Deutsche Wetterdienst. Hannelore halte sich an den Kalender, so Hausen, denn am Mittwoch (20. März) ist kalendarischer Frühlingsanfang. Dazu werde es immer wärmer. Vor allem in der Südhälfte Deutschlands wird es am Mittwoch schon zwischen 10 und 15 Grad warm, am Freitag können es bis zu 20 Grad werden.

dpa/picture-alliance

Nachts bleibt es kalt

Wer jetzt den Garten oder den Balkon für die Sommersaison fit machen will, sei allerdings noch gewarnt. Insbesondere die Nächte könnten noch sehr kalt werden, erklärt der Meteorologe. Es bedürfe noch „der ein oder anderen Schutzmaßnahme für frostanfällige Pflanzen“.

Auch auf den Straßen ist noch Vorsicht geboten. Insbesondere in den frühen Morgenstunden kann es bis Mittwoch noch glatt sein, so der DWD.

Für das Wochenende erwarten die Meteorologen dann Sonne satt und frühlingshafte Temperaturen um die 20 Grad mit nur leichtem Wind.