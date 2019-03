Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels – drei Säulen aus dem siegreichen WM-Team von 2014 – sind ab sofort nicht mehr mit dabei. Es ist das Ende dreier großer Nationalmannschaftskarrieren. Bundestrainer Joachim Löw macht ernst: Der Umbau der DFB-Elf geht mit dieser Entscheidung Löws in eine neue Phase.

Raum für junge Spieler

Den drei Bayern-Spielern wurde diese Entscheidung am Dienstag von Bundestrainer Löw und Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff in München persönlich mitgeteilt. Auch der DFB in Frankfurt bestätigte diesen Schritt. Es sei ein deutliches Signal der Erneuerung. So erhielten die jungen Nationalspieler den nötigen Raum zur Entfaltung – den sie jetzt aber auch nutzen müssen, so Löw.

Für Jens-Jörg Rieck ist diese Entscheidung von Löw keine Überraschung:

Wir müssen nicht darüber reden, dass sie große Stars waren. Allerdings sind alle, bis auf Müller, nun auch 30 Jahre alt. Die jungen Hochgeschwindigkeitsartisten sind den 'alten Herren' von der Geschwindigkeit her ein bisschen enteilt, sodass dieser Schritt sehr nachvollziehbar ist.“

Jens-Jörg Rieck, SWR-Fußballreporter

Jerome Boateng hat sich indes auf Twitter bereits von den Fans der Nationalmannschaft verabschiedet:

Nächster Test steht bevor

Die Nationalmannschaft trifft sich übernächste Woche Mittwoch in Wolfsburg zum Testspiel gegen Serbien. Vier Tage später wird es dann ernst im EM-Qualifikationsspiel in Amsterdam gegen die Niederlande.