Vergangene Woche wurden Mosambik und Simbabwe von einem schweren Zyklon getroffen. Weite Gebiete sind zerstört und überschwemmt. In Mosambik wurde der Notstand ausgerufen. Helfer haben große Probleme, in die betroffenen Regionen vorzudringen. Das, was sie von dort berichten, ist erschreckend.

Hilflose Menschen auf Dächern und Bäumen

Verzweifelt haben Menschen in Beira versucht, die Überreste ihrer zerstörten Häuser zu retten. dpa/picture-alliance

Allein in Mosambik wurde ein Gebiet mit einem Durchmesser von hundert Kilometern überflutet. Das Welternährungsprogramm der UNO (WFP) will in den nächsten Tage Nahrungsmittel für bis zu 600.000 Menschen in das Katastrophengebiet bringen.

Die Situation für die betroffenen Menschen ist dramatisch. Am schlimmsten hat es die Hafenstadt Beira getroffen. Viele würden immer noch auf Bäumen und Dächern ausharren und auf Hilfe warten, berichtet Ian Scher von der südafrikanischen Organisation Rescue SA. Zusammen mit Soldaten aus Mosambik und Südafrika versuchen sie, Überlebende zu retten.

„Wir müssen schwierige Entscheidungen treffen“

Bisher stehen ihnen nur drei Hubschrauber zur Verfügung. 34 Menschen hätten sie seit Freitagnacht gerettet, sagte Scher der Nachrichtenagentur AFP. Sein Team versuche so viele Menschen wie möglich zu retten. „Wir müssen schwierige Entscheidungen treffen. Manchmal können wir nur zwei von fünf retten. Manchmal werfen wir nur Essen ab und retten jemand anderes, der in größerer Gefahr ist“, sagte Scher.

Menschen, die sich auf Bäume gerettet haben, müssen offenbar gegen Schlangen, Insekten und andere Raubtiere kämpfen. Das sei ein großes Problem, sagte der Chef der Rettungsorganisation. Hinzu kommt demnach auch, dass die hilflosen Menschen keine Nahrung mehr hätten. Scher befürchtet, dass die Katastrophe von der internationalen Weltgemeinschaft unterschätzt wurde. Er geht davon aus, dass die Opferzahlen noch deutlich steigen werden.

Über die schwierigen Rettungsarbeiten in Beira berichtete auch die Tagesschau. SWR-Reporterin Caroline Wenzel sprach vor Ort mit einigen Überlebenden:

Krankenhäuser und Schulen zerstört

Bisher haben die Regierungen von Mosambik und Simbabwe 300 Todesopfer gemeldet. Viele weitere Menschen würden noch vermisst. Die Organisation Amnesty International forderte internationale Hilfe für das Katastrophengebiet.

Der Zyklon „Idai“ traf vergangenen Donnerstag in der Nähe von Mosambiks zweitgrößter Stadt Beira an Land und zog von dort weiter nach Simbabwe. Es gab Sturzfluten und Überschwemmungen. Tausende Gebäude, darunter auch Krankenhäuser und Schulen, wurden zerstört. Auch zahlreiche Straßen und Brücken sind unpassierbar. Auch in der Landwirtschaft gab es große Schäden.