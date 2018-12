Nach rund einem halben Jahr im All ist der deutsche Astronaut Alexander Gerst am Donnerstag gemeinsam mit seiner US-Kollegin Serena Auñón-Chancellor und dem Kosmonauten Sergej Prokopjew mit einer Sojus-Kapsel in der kasachischen Steppe gelandet. Damit kommt Astro-Alex eine Woche später als geplant auf die Erde zurück.

1:06 Nachrichten — Alexander Gerst ist gelandet

Mehr Infos zur Landung liefert SWR Wissen.

Ich möchte eingebundene Facebook-Inhalte auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Facebook erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Facebook ansehen.

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Welcome-Party in Künzelsau

Die Welcome-Party für ihn in Künzelsau ist laut Stadt im Sommer geplant, eine Open-Air-Fete wie 2015 nach Gersts damaliger Rückkehr aus dem All. Ein genauer Termin für die Party steht noch nicht fest.

Astro-Alex in Künzelsau nach seiner Rückkehr aus dem All 2015. dpa/picture-alliance

„Oleg, du bist ein sehr erfahrener Kommandeur“

Der deutsche ISS-Kommandant hat die Führung der Raumstation an seinen russischen Kollegen Oleg Kononenko übergeben. „Oleg, du bist ein sehr erfahrener Kommandeur, und dieser Ort wird in sehr guten Händen, deinen Händen sein“, sagte Gerst in einer Übergabe-Zeremonie.

Die Nachfolge-Crew, US-Astronautin Anne McClain, Kosmonaut Oleg Kononenko, sowie der Kanadier David Saint-Jacquesist, ist vor zweieinhalb Wochen auf der ISS angekommen. Sie sollen sechs Monate im All bleiben.

Die neue ISS-Crew: (v.l.n.r.) Anne McClain, Oleg Kononenko und David Saint-Jacques Reuters

Schmackhafter Willkommensgruß

Die Heimkehrer erwartet zuerst der obligatorische Apfel. Rückkehrern von der ISS drücken Helfer traditionell Kernobst als schmackhaften Willkommensgruß in die Hände.

Der spanische Astronaut Pedro Durque genießt seinen Willkommens-Apfel. dpa/picture-alliance