Verdi hat Mitarbeiter in Nordrhein-Westfalen und Sachsen zum Streik aufgerufen. In Leipzig und Werne haben rund 350 Beschäftigte mit Beginn der Frühschicht nicht gearbeitet. Die Zentren in Pforzheim und Frankental sollen in den nächsten Tagen nicht bestreikt werden, teilte Verdi auf SWR-Anfrage mit.

Verdi will bessere Tarife für Amazon-Mitarbeiter

Auch in den vergangenen Jahren hatte Verdi vor Weihnachten zu Warnstreiks aufgerufen. Die Gewerkschaft fordert seit langem bessere Tarifverträge für die Mitarbeiter, angepasst an den Einzel- und Versandhandel.

Amazon sieht sich dagegen als Logistikunternehmen und sagt, dass die Bezahlung in den elf deutschen Versandzentren am oberen Ende dessen liege, was in der Logistikbranche üblich sei.

Weihnachtspakete sollen trotzdem rechtzeitig ankommen

Trotz des Streiks ist der Versandhändler sicher, dass alle Weihnachtspakete rechtzeitig ankommen. Amazon hat auf Anfrage der SWR-Wirtschaftsredaktion mitgeteilt: „Wir sind gut auf Weihnachten vorbereitet. Der Streik hat keinen Einfluss auf die Einhaltung unseres Lieferversprechens, denn die überwältigende Mehrheit unserer Mitarbeiter arbeitet normal.“