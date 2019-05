Prinz Charles begrüßte wartende Royal-Fans am Brandenburger Tor. picture alliance/Bernd Von Jutrczenka/dpa

In Berlins noblem Vorort Grunewald war es am Dienstag Abend lauter als gewohnt. In der Residenz des britischen Botschafters feierten Prinz Charles und Camilla zusammen mit 600 Gästen eine Party zu Ehren der Queen. Die wurde am 21. April 93 Jahre alt und traditionell gibt es danach einen Empfang – die Queen's Birthday Party zu Ehren der Königin. Der war in diesem Jahr grün: Der britische Botschafter in Berlin, Sir Sebastian Wood, verzichtete auf jede Form von Wegwerfplastik. Stattdessen gab's Fingerfood auf wiederverwertbarem Material: Zum Beispiel Saibling mit Spreewaldgurke oder Safrankuchen mit Buttertüpfchen.

Trotz Brexit: Wir gehören zusammen

Prinz Charles mischte sich bei der Queen's Party unter die Gäste. picture alliance/Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wie es sich für einen Gastgeber gehört, hielt Prinz Charls zur Eröffnung der Feier eine Rede. Ein wichtiges Thema dabei: der Brexit und seine Folgen. „Unser Verhältnis zueinander ist im Wandel begriffen“, sagte Charles. „Aber wie auch immer es in Zukunft aussehen mag, und was auch immer zwischen den Regierungen und Institutionen ausgehandelt und vereinbart werden mag – für mich ist klarer denn je zuvor, dass die Bande zwischen uns Bestand haben müssen und werden.“ Trotz der Austrittspläne der Briten aus der EU hoffe Prinz Charles, dass „wir uns noch stärker füreinander und für die Bande zwischen uns einsetzen.“

Prinz zum Anfassen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte Prinz Charles einen Teddybären für dessen Enkel. Reuters

Vor der Party in Grunewald schüttelten Prinz Charles und Camilla am Brandenburger Tor die Hände von vielen Royal-Fans, außerdem standen Treffen mit Deutschlands Spitzenpolitikern auf dem Plan. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfing Charles und Camilla. Und auch bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier waren die beiden zu Gast. Charles, Camilla und der Bundespräsident trafen sich im Schloss Bellevue zum Tee. Steinmeier schenkte seinem royalen Gast einen kleinen Teddybären als Geschenk für seinen jüngsten Enkel.

Harry und Meghan wollen Baby zeigen

Heute wollen Charles und Camilla aus Berlin abreisen – weiter nach Leipzig. Das britische Thronfolgerpaar will dort die Thomaskirche besuchen, die Nikolaikirche und die Baumwollspinnerei. Das gerät fast zur Nebensache, denn Charles' Sohn – Prinz Harry – will sich heute zusammen mit seiner Frau und „Baby Sussex“ der Öffentlichkeit zeigen. Der kleine Junge war am Montag auf die Welt gekommen. Sein Name ist noch geheim – bei den Buchmachern standen aber Spencer, James, Alexander, Arthur und Philip hoch im Kurs.