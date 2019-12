Der Paritätische Gesamtverband hat den Armutsbericht 2019 vorgestellt. Demnach lag die Armutsquote in Deutschland 2018 bei 15,5 Prozent – das ist etwas weniger als im Vorjahr.

Geteiltes Deutschland – aber nicht mehr nur in Ost und West

Wie wird Armut gemessen? Die Daten für den Armutsbericht stammen aus dem „Mikrozensus“. Hierfür befragt das Statistische Bundesamt jährlich mehr als 400.000 Haushalte in Deutschland, das ist etwa ein Prozent der deutschen Bevölkerung. Als arm gilt in dem Bericht, wer über weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland verfügt. Die Armutsschwelle für einen Single ohne Kinder lag daher bei einem Nettoeinkommen von 1035 Euro im Monat. Es geht also um „relative Armut“. Das bedeutet, dass die Betroffenen nicht zwingend von Hunger und Elend betroffen sind. Ihnen fehlen aber die Mittel für gesellschaftliche Teilhabe. Im Gegensatz dazu gibt es auch „absolute Armut“. Darunter fallen nach Definition der Weltbank alle Menschen, denen pro Tag weniger als 1,90 Dollar zur Verfügung stehen. Absolute Armut betrifft aktuell etwa zehn Prozent der Weltbevölkerung. Der Großteil der Betroffenen lebt in Subsahara-Afrika und Süd-Asien.

Aber dem Bericht zufolge ist die Armut in Deutschland ungleich verteilt. Während es einigen Regionen sehr gut geht, haben andere eine vergleichsweise hohe Armutsquote. Die Trennung verläuft dabei nicht mehr nur zwischen Ost und West.

Besonders wohlhabend sind Bayern und Baden-Württemberg. Die beiden südlichen Bundesländer kommen im Schnitt auf eine Armutsquote von nur 11,8 Prozent. In den ostdeutschen Bundesländern liegt die Quote mit 17,5 Prozent deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

Am meisten Armut gibt es aber in Nordrhein-Westfalen: 18,1 Prozent der insgesamt 18 Millionen Bewohner sind betroffen. Vor allem im Ruhrgebiet sei die Armut in den letzten Jahren gewachsen, heißt es in dem Bericht: auf zuletzt 21,1 Prozent.

Armut in Baden-Württemberg: Negative Entwicklung im Nordschwarzwald

Mit einer Armutsquote von 11,9 Prozent liegt Baden-Württemberg deutlich unter dem Bundesdurchschnitt.

Auffällig ist aber die Entwicklung im Nordschwarzwald. Die Region rund um Calw und Freudenstadt hat mit 14,1 Prozent die höchste Armutsquote im Bundesland. Sie ist seit 2008 stetig gestiegen.

Datawrapper-Inhalte anzeigen Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Datawrapper erst her, wenn du dies erlaubst. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Datawrapper-Inhalt in neuem Tab/Fenster ansehen.

Rasanter Anstieg von Armut in der Pfalz

In Rheinland-Pfalz lag die Armutsquote 2018 bei 15,4 Prozent, also ziemlich genau im Bundesdurchschnitt. Allerdings gibt es im Land große Unterschiede: Während es in den Bewohnern der Region Trier eher gut geht, fallen die Rheinpfälzer und Westpfälzer durch besonders hohe Armutsquoten auf. Der Paritätische Gesamtverband weist vor allem auf den „rasanten Anstieg“ der Armut dort in den letzten zehn Jahren hin.

Alleinerziehende und Migranten haben weniger Teilhabechancen

Kritik am Armutsbegriff Der Begriff von „relativer Armut“ macht Armut abhängig vom Durchschnittseinkommen. Das wird auch oft kritisiert. Schließlich führt diese Berechnung ja dazu, dass es mehr Arme gibt, wenn insgesamt das Einkommen in der Gesellschaft steigt. Jemand, der jetzt nicht arm ist, könnte also in Zukunft als arm gelten, obwohl er mehr Geld als vorher hat. Macht das Sinn? Ja, sagt der Paritätische Gesamtverband. Denn bei relativer Armut ginge es ja genau darum, dass man sich viele Dinge nicht leisten könne, die für den Großteil der Bevölkerung normal seien: mit Kollegen ein Bier trinken, mit Freunden ins Kino gehen, die Kinder zur Klassenfahrt schicken. Dadurch würden Menschen nach und nach aus der Gesellschaft ausgeschlossen .

Einige Bevölkerungsgruppen sind besonders häufig arm: Alleinerziehende, Familien mit sehr vielen Kindern, Menschen mit geringen Bildungsabschlüssen und außerdem auch Menschen mit Migrationshintergrund.

Die am stärksten betroffene Gruppe sind aber Erwerbslose: hier leben etwa 57 Prozent von so wenig Geld, dass ihre gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten stark begrenzt sind.

Wohlfahrtsverband fordert Sozialpädagogik statt Sanktionen

Der Paritätische Gesamtverband fordert deshalb unter anderem auch Änderungen bei Sozial- und Arbeitslosenhilfe.

Nach Meinung des Wohlfahrtsverbandes solle der Hartz-IV-Regelsatz sofort von 424 auf 582 Euro angehoben werden. Außerdem solle Hartz-IV zu einem „echten Unterstützungsystem“ mit sozialpädagogischen Hilfen anstelle von Sanktionen umgebaut werden.