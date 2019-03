Mit ihren Äußerungen zu intersexuellen Menschen in ihrer Rede hat die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer viele Menschen empört. „Wer war denn von Euch vor Kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen“, sagte sie vor dem Narrengericht in Stockach am Bodensee. „Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür, dazwischen, ist diese Toilette.“

Schon 2015 hatte Kramp-Karrenbauer – damals noch als saarländische Ministerpräsidentin – Empörung ausgelöst, als sie die Homo-Ehe mit Inzucht gleichsetzte. Seit Januar ist neben „weiblich“ und „männlich“ im Geburtenregister auch der Eintrag „divers“ möglich.

„Political Correctness hin oder her“

In der Halle wurden Kramp-Karrenbauers Worte mit einem Tusch und Gelächter und Johlen im Publikum begrüßt. Im Nachgang, medial und von Verbänden, kommt der Witz deutlich schlechter an. Der Vorsitzende des Bundesverbandes Lesben und Schwule in der Union, Alexander Vogt, fordert eine Entschuldigung. Auch im Karneval gebe es Grenzen, und die müssten klar sein, sagte er im SWR: „Political Correctness hin oder her, manche finden das ja übertrieben. Aber man macht ja auch über andere Minderheiten keine Witze mehr.“

SWR-Redakteur Peter Beck hingegen ärgert die Debatte:

Mich ärgert die Diskussion. Denn im Grunde geht es gar nicht darum, was AKK gesagt hat oder nicht. Es geht nur drum, wieder einen Skandal ans Licht gezerrt zu haben. Wohl dem, der als Erster die neue Sau findet, die man durchs mediale Dorf treiben kann. Und rennt die Sau erst einmal, dann hat jeder die Chance, sich das Maul zu zerreißen, alte und neue Rechnungen verbal zu begleichen. Der Stein des Anstoßes rollt irgendwann unbemerkt weg. Aber der ursprüngliche Auslöser bekommt einen Stellenwert, der ihm nie und nimmer gebührt.

Plattform für Plattheiten

Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich finde es gut, dass die Gesellschaft heute ernsthaft über Probleme diskutiert, die noch vor 30 oder 40 Jahren völlig tot geschwiegen wurden. Aber wer glaubt, dass dies auch schon die Fasnacht durchdrungen hat, ist einfach naiv. Der hat nicht begriffen, dass Fasnacht und Büttenreden nicht für gepflegten Diskurs geschaffen wurden, sondern dass sie teilweise einfach Ventile sind für Plattheiten. Die Gesellschaft braucht das offenbar. Wer das nicht aushält, möge von solchen Veranstaltungen Abstand nehmen.

Man muss nicht alles gut finden, was in Büttenreden mit einem Tusch gewürdigt wird. Aber wir haben heute in unserer Gesellschaft eine unglaubliche Larmoyanz und Überempfindlichkeit. Und wenn einen jeder dumme Büttenwitz aus der Bahn schmeißt, kann es nicht weit her sein mit der eigenen Orientiertheit innerhalb der Gesellschaft. Zum Erwachsensein gehört es auch, dass man Ereignisse einordnen kann und Fasnacht ist halt Fasnacht.

Für SWR-Redakteur Mark Kleber hat AKK klar eine Grenze verletzt:

Der Begriff Political Correctness suggeriert, es gebe nur richtige oder falsche politische Äußerungen. Das ist Unsinn. Es gibt viele Abstufungen dazwischen. Aber trotzdem gibt es solche Grenzen, auch in der Fastnacht. Niemand würde sich zum Beispiel über Juden lustig machen. Oder über Menschen im Rollstuhl. Aber bitte auch nicht über Menschen, die nicht klar männlich oder weiblich sind.

Für meinen Geschmack hat Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrer Rede eine Grenze verletzt. Und das hätte ihr auch klar sein müssen. Es macht nämlich einen Unterschied, ob man in der Fastnachtszeit derbe Witze über politische Gegner macht – die müssen das aushalten. Oder ob die Pointe auf Menschen zielt, die über lange Zeit eine Menge Diskriminierung erdulden mussten.

Erst im Dezember hat der Bundestag auch mit Unionsstimmen beschlossen, dass im Geburtenregister als Geschlecht auch „divers“ stehen kann. Das ist ein Fortschritt. Diesen Fortschritt zieht Annegret Kramp-Karrenbauer ins Lächerliche. Dabei wollte die CDU-Vorsitzende mit ihrer Bemerkung über „Toiletten für das Dritte Geschlecht“ eigentlich nur ihre männlichen Politikerkollegen in Berlin bloßstellen – als gar nicht so männlich.

Das zeigt Geringschätzung

Das Verhältnis zwischen Männern und Frauen gerade in der Politik war der rote Faden ihrer Rede. Da darf man als Frau austeilen, finde ich. Aber nicht auf Kosten von Menschen, die immer noch häufig diskriminiert werden. Wenn doch, dann signalisiert man damit Distanz und Geringschätzung. Aber vielleicht ging es ja genau darum: Sich mit diesem kleinen Seitenhieb die Schenkelklopfer der Konservativen zu sichern – fürs eigene Profil. Wenn das das Ziel war, sage ich ganz klar: Für mich wäre das nicht mehr politisch korrekt, sondern einfach nur abgefeimt.