„Ich habe noch nie ein hochauflösendes Bild von einem schwarzen Panther aus Afrika gesehen – auch wenn es immer wieder diese Geschichten gibt, dass ein Freund eines Freundes so ein Tier morgens über die Straße hat laufen sehen...“ Das schreibt Will Burrard-Lucas, ein britischer Wildtierfotograf, auf seiner Webseite. Weil er aber schon als Kind von den schwarzen Wildkatzen fasziniert war, reist er nach Kenia, als er mal wieder so eine Geschichte hört.

Er macht sich keine Illusionen darüber, das Tier „live“ fotografieren zu können, aber er nimmt Fotofallen mit, die über Sensoren eigenständig auslösen und stellt die im mutmaßlichen Jagdrevier des Phantoms auf.

Schwarz heißt nicht schwarz

Schwarze Panther sind eigentlich Leoparden, die eine sehr seltene dunkle, fast schwarze, Fellfarbe haben. Der Grund ist eine Genmutation, Melanismus genannt. Schwarze Leoparden kommen öfter in Asien vor und in Afrika eher in Bergregionen, nicht aber in Savannen wie dem kenianischen Naturschutzgebiet Laikipia.

Nacht für Nacht knipsen die Fotofallen

Und jeden Morgen klickt sich Will Burrard-Lucas voller Hoffnung durch die Bilder, die seine Fotofallen aufgenommen haben – vergeblich. Bis er nach ein paar Tagen die Bilder der letzten Falle nur noch im Schnelldurchlauf ansieht, und plötzlich ganz ungläubig wird: Da sind tatsächlich die wachen Augen einer schwarzen Raubkatze auf der Pirsch zu sehen!

Nachdem der Wildtierfotograf nun das Revier des schwarzen Panthers kannte, sind ihm noch weitere sensationelle Fotos der Raubkatze in die Fotofalle gegangen. Nach Einschätzung von Wissenschaftlern aus den USA liefern diese Bilder den ersten wissenschaftlich anerkannten Nachweis der schwarzen Leoparden in Afrika seit mehr als 100 Jahren. Allerdings: das heißt nicht, dass es die ersten Fotos überhaupt in dieser Zeit sind. Das betont der Fotograf Will Burrard-Lucas selbst auf seiner Webseite. Aber er seien zumindest die ersten, die von einer Spiegelreflex-Fotofalle aufgenommen wurden.