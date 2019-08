Für viele Anbieter ist es ein lukratives Geschäft. Sie bieten ihre Dienstleistungen nur als Zwei-Jahres-Vertrag an oder sie gestalten die Preise so, dass für Kunden oft nur lange Vertragslaufzeiten günstig erscheinen. Wer sich darauf einlässt, ist für 24 Monate gebunden und zahlt in dieser Zeit teilweise mehrere hundert Euro.

Kürzere Laufzeiten und Kündigungsfristen

Das will Bundesverbraucherministerin Christine Lambrecht (SPD) ändern. In ihrem Gesetzentwurf steht, dass Verträge für regelmäßige Dienstleistungen – also beispielsweise Mobilfunk, Fitnessstudio oder Zeitungs-Abo – nur noch mit Laufzeiten von maximal einem Jahr angeboten werden dürfen.

Auch die automatische Verlängerung solcher Verträge soll eingeschränkt werden. Bisher sind oft zwölf Monate üblich. Lambrecht will das auf drei Monate reduzieren. Die Kündigungsfristen werden in dem Entwurf ebenfalls neugeregelt – sie sollen von drei auf einen Monat sinken.

Besserer Verbraucherschutz soll schnell kommen

Die Neuregelung umfasst auch den Schutz vor ungewollten Wechseln von Stromlieferanten, strengere Regeln für Telefonwerbung und die einfachere Durchsetzung von Verbraucheransprüchen.

Beschlossen ist das alles noch nicht, doch Verbraucherschutzministerin Lambrecht ist optimistisch, dass es jetzt schnell geht. „Ich wünsche mir einen Abschluss so schnell wie möglich, damit Verbraucherinnen und Verbraucher in ihren Rechten gestärkt werden“, sagte sie am Freitag in Berlin. Im Moment befindet sich der Gesetzentwurf in der Abstimmung mit den anderen Ministerien.