Es gibt auf den ersten Blick keinen Unterschied zu jeder herkömmlichen Sonnenbrille vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Erst beim zweiten Hinschauen entdeckt man innen im Bügel den kleinen Micro-Prozessor, der mit dem gewonnenen Strom versorgt wird.

Außerdem hat sie außen auf jeder Seite kleine Displays. Eines zeigt die aktuelle Außentemperatur, das andere wie viel Solarstrom gerade gewonnen wird. Holger Röhm vom lichttechnischen Institut des KIT erklärt: „Sie erzeugt Strom nicht wie andere Solarzellen, die man sonst so kennt, in undurchsichtigen spröden Kacheln. Das sind organische Solarzellen und die kann man eben in verschiedenen Farben herstellen, auch durchsichtig.“

Künstliches Licht reicht der Brille

Organische Solarzellen, jede einzelne tausendmal dünner als ein menschliches Haar. In einer isolierten, absolut staubfreien Glasbox kommen sie in ganz feinen Schichten auf das Brillenglas. Die gewonnene Energie reicht aus, um zum Beispiel ein Hörgerät zu betreiben. Und damit das funktioniert, muss man nicht einmal in der prallen Sonne stehen.

„Wir haben diese Brillen explizit so designt, dass sie auch bei Raumbeleuchtung funktionieren“, sagt Holger Röhm. Der Brille genüge das Licht in einem Labor oder Büro.

Große Folien für Hochhäuser

Der große Vorteil der organischen Solarzellen gegenüber den altbekannten Solarmodulen: Sie sind flexibel und leicht. Die Forscher haben nicht nur Brillengläser mit Solarzellen entworfen, sondern auch eine dünne, biegsame Folie. Sie ist mit Solarzellen beschichtet und könnte in den Glasfassaden von Gebäuden eingebaut werden.

„Typischerweise werden viele Häuser eh abgedunkelt, Hochhäuser etwa“, erklärt Daniel Barow. „Dort werden schon Folien in die Glasscheiben eingelassen.“ Setzt man dort nun die Solarzellen-Folie ein, sind die Fenster nicht nur abgedunkelt – sie produzieren auch Strom.

Tragbares Kraftwerk für Outdoor-Fans

Je größer die Fläche, desto größer der Stromgewinn. Zusammengerollt aber passen diese Folien auch in einen Rucksack. So könnten Camper und Wanderer auch in der Wildnis ihre Handys aufladen.

Die Karlsruher Wissenschaftler zeigen mit ihren Ergebnissen, wie leicht Stromgewinnung im Alltag sein kann oder, wie Holger Röhm meint: „Energiewende auch im Kleinen.“ Und neben des ökologischen Aspekts hat man – wenn das Design gefällt – auch gleich ein schickes Accessoire.