Nach wie vor ist unklar, wer den CDU-Politiker Walter Lübke Anfang vor einer Woche erschossen hat. Der 65-Jährige wurde am 2. Juni kurz nach Mitternacht tot auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel gefunden – mit einer Schussverletzung am Kopf.

Gestern berichte die Frankfurter Allgemeine Zeitung, es habe eine Festnahme gegeben. Dabei solle es sich um einen jungen Mann handeln, der in einer privaten Beziehung zu Lübcke stand. Unter anderem über die Auswertung von Handydaten soll er in den Fokus der Ermittler geraten sein.

Mann aus Gewahrsam entlassen

Der Mann wurde befragt und danach wieder entlassen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Die „Befragung ergab keine Anhaltspunkte, die eine Tatbeteiligung stützen“, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Kassel.

Weitere Informationen will die Polizei im Moment nicht veröffentlichen. Damit sollen die Ermittlungen aber auch die befragte Person geschützt werden.

Lübcke von Rechtsextremen beleidigt und bedroht

Wegen seiner Haltung zu Flüchtlingen war Lübcke oft angefeindet worden. 2015 hatte sich der Regierungspräsident gegen Schmährufe zur Aufnahme von Flüchtlingen gewehrt und Drohungen erhalten.

Auch nach seinem Tod wurde Lübcke von Rechtsextremen im Netz beleidigt und verhöhnt. Viele zeigte auch offen Freude über die Tat.