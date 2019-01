Der Schauspieler war anwesend bei dem Termin, der gerade einmal zehn Minuten ging, ergriff aber nicht selbst das Wort. Einer seiner Anwälte hatte bereits im Vorfeld des Termins bekannt gegeben, dass Spacey auf nicht-schuldig plädiere. Ihm wird vorgeworfen, im Juli 2016 einen jungen Mann in einem Restaurant betrunken gemacht und dann unsittlich berührt zu haben.

Das mutmaßliche Opfer arbeitete als Kellner in dem Restaurant. Es gibt ein Video, dass der damals 18-Jährige während des Vorfalls mit seinem Smartphone selbst gedreht hatte. Der Kellner hatte sich gegenüber Spacey allerdings fälschlicherweise als 23 Jahre alt ausgegeben.

Nächste Anhörung am 4. März

Der Richter ordnete am Montag an, dass der ehemalige „House of Cards“-Star keinerlei Kontakt mit dem mutmaßlichen Opfer haben dürfte. Die nächste Anhörung zu dem Fall wurde auf den 4. März gelegt. Dann muss Spacey allerdings nicht persönlich anwesend sein.

Er hatte eigentlich auch nicht zur gestrigen Anhörung erscheinen wollen, sein Antrag, sich von seinen Anwälten vertreten zu lassen, war vom Richter aber abgewiesen worden.

Vor über einem Jahr wurden gegen Kevin Spacey Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe laut. Dieser Fall ist der erste, der jetzt vor Gericht steht. Daneben laufen derzeit noch Ermittlungen gegen ihn in Los Angeles und in London, wo er zwischen 2004 und 2015 künstlerischer Leiter des Old Viv-Theaters war.

Bizarres Video an Weihnachten

An Weihnachten brach Spacey das erste Mal sein Schweigen – mit einem bizarren Video. In dem dreiminütigen Auftritt mimte er seine „House of Cards“-Figur, den skrupellosen Politiker Frank Underwood, der offenbar auf Vorwürfe gegen sich reagiert. „Ihr würdet doch nicht ohne Beweise das Schlimmste glauben und ohne Fakten vorschnell urteilen, oder?“, sagt Spacey in die Kamera.

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Er werde bestimmt nicht den Preis für Dinge zahlen, die er nicht getan habe. Bald werde die „ganze Wahrheit“ ans Licht kommen. „Ihr wollt mich zurück“, sagte er zudem in dem Video.

Der berufliche Absturz von Spacey

Seitdem die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung gegen Spacey öffentlich sind, liegt seine Karriere brach. Unter anderem verlor er seine Hauptrolle in der Netflix-Serie „House of Cards“. Regisseur Ridley Scott ging sogar so weit, ihn aus dem bereits abgedrehten Film „Alles Geld der Welt“ zu schneiden und im Eiltempo die Szenen mit dem Schauspieler Christoph Plummer nachzudrehen.