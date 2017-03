Lange muss Frank-Walter-Steinmeier nicht mehr warten, denn am 22. März wird er neuer Bundespräsident von Deutschland. Am unteren Rand der Einladungskarte wurde dabei klein „Dunkler Anzug/kurzes Kleid“ als Hinweis auf den Dresscode vermerkt.

Aber warum eigentlich ein „kurzes Kleid“? Das hat sich offenbar auch die Bundestagsabgeordnete Nadine Schön (CDU) gefragt und den Dresscode auf Twitter und Facebook mal öffentlich zur Diskussion gestellt:

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wie KURZ darf, muss oder soll das "kurze Kleid" denn sein,... Posted by Nadine Schön on Tuesday, March 7, 2017

Kurzes Kleid als Hinweis auf „lockere Veranstaltung“?

Das Bundespräsidialamt hat inzwischen bestätigt, dass das „kurze Kleid“ den Dresscode für Frauen beschreiben sollte. Aber das sei nicht verpflichtend – Frauen dürften auch im Anzug kommen. Das „kurze Kleid“ sei eine gängige Angabe, wenn es sich um eine Tagesveranstaltung handelt, die „lockerer“ sei. Bei Abendveranstaltungen gelte eher ein langes Abendkleid als angemessen.

Und diese Formulierung wird in der Tat schon länger so genutzt. Ob diese Auskunft allerdings Nadine Schön und die teilnehmenden Frauen zufrieden stellt, bleibt abzuwarten. Denn man könnte ja auch einfach „lockere Tagesveranstaltung“ drunter schreiben, als den Charakter der Veranstaltung an der Rocklänge einer Frau festzumachen.