Wer 24 Stunden die Miene seines Bleistifts nicht vom Papier heben will, muss sich zweifellos vorbereiten. So macht es auch der Künstler Brady in einem Video, dass er auf Youtube hochgeladen hat.

Pinkeln, essen, zeichnen

Dabei geht es ihm im Wesentlichen darum, Grundbedürfnisse zu stillen. Gepinkelt wird in einen speziellen Behälter, gegessen wird nebenbei – und geschlafen wird eben nicht. Die Ersatzbleistifte liegen bereit und eine große Papierrolle soll dafür sorgen, dass Brady nicht die Grundlage ausgeht. Dann geht es los – was der Künstler in 24 Stunden kreiert, siehst du im Video: