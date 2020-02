Auf seinem Instagram-Account bestätigte Banksy in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, dass das Kunstwerk in Bristol von ihm ist. Die Streetart-Kunst war am Donnerstagmorgen zum ersten Mal entdeckt worden.

Rätsel um Banksy-Kunstwerk gelöst

Sofort war spekuliert worden, ob das Mädchen mit den Rosen ein Werk von Banksy sein könnte. Unter anderem James P. Bullock twitterte, dass er es am Morgen auf dem Weg zum Fitnessstudio zum ersten Mal gesehen habe. Auf dem Hinweg habe noch ein Gerüst gestanden, mehrere Menschen hätten an der grauen Wand gewerkelt. Als er auf dem Heimweg wieder an dem Haus vorbeigekommen sei, habe er dann das Kunstwerk gesehen.

Wer ist Banksy?

Banksys Identität gibt Rätsel auf. Bekannt ist, dass er aus Bristol stammt. Deshalb war sofort vermutet worden, dass das neue Kunstwerk nur von ihm stammen kann.

Einen Namen machte Banksy sich mit seinen gesellschaftskritischen und meist kontroversen Motiven. Zuletzt hatte er etwas zu Weihnachten veröffentlicht.

Schredder-Aktion: „Love in the Bin“

Besonders viel Aufmerksamkeit bekam Banksy für seine Schredder-Aktion. Im Jahr 2018 wurde „Girl with a Ballon“ versteigert. Kurz nachdem der Hammer gefallen war, zerstörte sich das Bild allerdings selbst. Banksy hatte in den Rahmen des Bildes eine Maschine eingebaut, die das Werk in Streifen schnitt.

Allerdings stoppte die Maschine in der Hälfte, sodass das Bild im oberen Teil noch intakt ist. Das geschredderte Bild heißt seitdem „Love is in the Bin“.

Das Kunstwerk war bis Anfang Februar in der Staatsgalerie Stuttgart zu sehen. Davor wurde es bereits in Baden-Baden ausgestellt.