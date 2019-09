Die Spannung stieg – im Raumfahrtzentrum der Computer-Metropole Bangalore ebenso wie an Public-Viewing-Plätzen in dem ganzen riesigen Land. Doch in nur eineinhalb Kilometer Höhe über der Mondoberfläche geschah erst das hier:

Und dann das:

Nur noch Nullen: Drei Minuten nach Beginn des Landeanflugs ist Schluss. dpa picture alliance / NurPhoto

„Vikram“, die Mondfähre der indischen Sonde Chandrayaan 2 schien erst ins Trudeln zu geraten. Dann war sie von den Bildschirmen verschwunden. Sämtliche Anzeigentafeln zeigten nur noch Nullen.

Weinend in den Armen des Premierministers

Ein Schock für viele, vor allem aber für Kailasavadivoo Sivan, Direktor der indischen Raumfahrtbehörde ISRO. Hier der Moment, in dem er den Kontakt zur Fähre verliert:

In zahlreichen Kaffees und Planetarien in Indien wurde in diesem Moment trotzdem applaudiert. Für viele genügt schon, dass das Entwicklungsland Indien überhaupt so weit gekommen ist. Natürlich hat Indiens rechtspopulistischer Premierminister Narendra Modi noch ganz andere Pläne: Bis 2022 will er die ersten Inder auf dem Mond herumspazieren sehen. Bald danach soll es sogar auf den Mars gehen.

Jetzt musste Modi jedoch erst mal den weinenden ISRO-Chef trösten – vor den Kameras des ganzen Landes versteht sich:

Sivan ist für viele Inder ein Held: Immer wieder wird betont, dass der Bauernsohn ein Angebot von der NASA hatte, aber lieber zur ISRO ging.

Wer auf sich hält, peilt den Mond an

"Vikram" hätte eigentlich in der Nähe des Mond-Südpols landen sollen. Die vierte Nation, die auf dem Mond landet, hätte ja im April eigentlich Israel werden sollen. Deren privat ausgerichtete Mission hatte den Mond zwar erreicht. Nur zerschellte die Landefähre beim Aufsetzen. Was genau nun mit "Vikram" schiefgelaufen ist, bleibt zunächst unklar.

Mit seiner Mondlandemission folgt Indien einem internationalen Trend. Die Weltraum-Supermacht USA will bis 2024 mit Astronauten auf den Mond zurückkehren. China hatte im Januar als erstes Land eine Sonde auf die erdabgewandte Seite des Mondes gebracht. Außerdem plant die Volksrepublik binnen eines Jahrzehnts bemannte Missionen auf den Mond sowie eine Raumstation auf dem Erdtrabanten.

"Unser ganzes Land ist stolz auf Sie"

Erst unlängst war weltweit an die erste Mondlandung vor 50 Jahren erinnert worden: Am 20. Juli 1969 hatte der US-Astronaut Neil Armstrong im Zuge des Nasa-Programms Apollo 11 als erster Mensch den Mond betreten.

"Wir werden unsere Reise fortsetzen", kündigte Modi, der die Mission im Weltraumzentrum Bangalore verfolgte, nach dem Kontaktverlust an. "Unser ganzes Land ist stolz auf Sie", sagte er an die beteiligten Wissenschaftler gerichtet. Er hoffe, dass sich der Kontakt zu "Vikram" wiederherstellen lasse.