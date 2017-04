Lena Gercke liebt ihren Modeljob – und am meisten, dass sie so viel reisen kann. Das hat sie der dpa im Interview gesagt. „In Puerto Rico haben wir zum Beispiel an unfassbaren Stränden fotografiert, die total unberührt waren“, sagt sie. Na komm, Lena, wenn du ehrlich bist, bist du doch nur Model geworden, um reisen zu können.