Laut Polizei war die Straßenbahn der Linie 5 gegen 23:30 Uhr in der Nähe des Fernsehturms gegen einen Bauzaun geprallt. Er soll von einer Baustelle an einer Bahnunterführung in Mannheim stammen. Ein Mann soll den Zaun so platziert haben, dass er in die Gleise ragte. Der Straßenbahnfahrer habe das zu spät bemerkt und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Neun Menschen verletzt

Bei dem Zusammenstoß durchschlug der Zaun die Frontscheibe und zwei Seitenscheiben der Bahn. Neun Menschen wurden durch die Glasscherben leicht verletzt.

Polizei ermittelt gegen Verdächtigen

An der Straßenbahn entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Gegen den Verdächtigen wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.