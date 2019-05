Es ist ein Aufstand, den man so nicht von den Frauen in der Kirche gewohnt ist - für gewöhnlich haben sie nicht gerade das Sagen in der katholischen Kirche. Und genau deshalb starten sie jetzt einen einwöchigen, bundesweiten Streik unter dem Motto: „Maria 2.0“. Damit wollen die oftmals ehrenamtlich tätigen Katholikinnen gegen die Machtstrukturen rebellieren. Vor allem der Protest gegen die Vertuschung von sexuellem Missbrauch in der Kirche steht dabei mit im Vordergrund.

Aus Protest soll die Kirche gemieden werden

In der Protestwoche sollen keine Kirchen von den protestierenden Frauen betreten, keine ehrenamtlichen Ämter ausgeübt und Gottesdienste bewusst ohne Priester im Freien gefeiert werden.

Die Katholische Kirche steckt in einer Krise

Die Verbandspräsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB), Maria Flachsbarth, begrüßte die Initiative: „Sie unterstreichen damit ihr Engagement für eine geschwisterliche Kirche in der Frauen und Männer, Priester und Laien, gleichberechtigt sind.“ Wer ihrem Verband unterstelle, den sexuellen Missbrauch durch Priester zu nutzen, um das Frauenpriestertum durchzusetzen, habe „leider nicht verstanden, worum es geht: um die tiefe Krise der katholischen Kirche, um den extremen Glaubwürdigkeitsverlust, hervorgerufen von Priestern, die Täter und Vertuscher von sexualisierter Gewalt und Machtmissbrauch sind, und um die mangelnde Wertschätzung und Diskriminierung von Frauen in der Kirche.“

Online-Petition an Papst Franziskus

Die Katholikinnen fordern in einer Online-Petition an Papst Franziskus Zugang zu allen Ämtern und die Aufhebung des Zölibats für katholische Priester.

Startschuss kommt aus Münster

Die bundesweite Bewegung begann in der Heilig-Kreuz-Gemeinde in Münster. Viele Frauen sollen sich laut der Mit-Initiatorin Andrea Voß-Frick bereits am Protest beteiligen: „Wir wissen nicht, ob es bundesweit 100 oder 1.000 Frauengruppen sind, die sich angeschlossen haben. Aber wir haben Rückmeldungen aus den Bistümern in Hamburg, Berlin, Rottenburg und auch aus Wien in Österreich.“