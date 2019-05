Die britische Premierministerin Theresa May will einem Medienbericht zufolge mit einer Rücktrittsankündigung noch in dieser Woche den Weg für einen Nachfolger frei machen. Es werde damit gerechnet, dass May am Freitag ihren Rückzug als Regierungschefin ankündigen werde, berichtete die "Times" am Donnerstag ohne Nennung von Quellen.

Nächste Ministerin zurückgetreten

May werde allerdings im Amt bleiben, bis ihre Konservative Partei einen Nachfolger ausgewählt habe. Dieser solle in einem zweistufigen Verfahren ermittelt werden. Am Ende sollen dem Bericht nach 125.000 Mitglieder der Konservativen Partei zwischen zwei Kandidaten entscheiden.

Zuvor hatte ein weiterer Rücktritt May geschwächt: Aus Protest gegen den Brexit-Kurs der Regierung erklärte die Unterhausvorsitzende Andrea Leadsom am Mittwochabend ihren Rücktritt aus Mays Kabinett. Der angeschlagenen Regierungschefin könnte zudem ein Misstrauensvotum ihrer konservativen Torys bevorstehen.

Der Druck wächst und wächst

Leadsom erklärte im Kurzbotschaftendienst Twitter, sie glaube nicht mehr daran, dass Mays Strategie dazu führen werde, das Ergebnis des Brexit-Referendums umzusetzen. „Mit großen Bedauern und schweren Herzens habe ich mich entschieden, die Regierung zu verlassen“ twitterte die prominente Brexit-Befürworterin:

Der Druck auf May, zurückzutreten, ist in den vergangenen Wochen immer weiter angewachsen. Am Dienstag hatte sie ihren jüngsten Vorschlag zum Brexit vorgestellt. Er war – wie bisher immer – auf deutliche Ablehnung bei vielen konservativen Parteikollegen wie auch bei der oppositionellen Labour-Partei gestoßen.

Die Europa-Wahl findet in Großbritannien am Donnerstag statt. Am Freitag soll sich May dann mit dem Vorsitzenden einer einflussreichen Tory-Gruppe treffen.