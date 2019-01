Offenbar erhält die Kanzlerin Post von Menschen, denen die Auswahl ihrer Garderobe auffalle. Im Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit sagte Merkel: „Für einen Mann ist es überhaupt kein Problem, hundert Tage hintereinander einen dunkelblauen Anzug zu tragen, aber trage ich innerhalb von zwei Wochen viermal den gleichen Blazer, dann erzeugt das Bürgerpost. Und mit solchen Reaktionen muss ich natürlich umgehen.“

Merkel sieht sich nicht als wichtigstes Stil-Vorbild

Sie sehe sich aber nicht als wichtigstes weibliches Vorbild in Sachen Stilfragen. Das wäre ein wenig übertrieben, so Merkel. Dazu hätten auch andere Frauen in der Politik, wie Hillary Clinton, die britische Premierministerin Theresa May oder Margaret Thatcher beigetragen. „Aber einen Beitrag habe ich auch dazu geleistet. Ganz automatisch“, so Merkel.

Merkel sorgte 2008 mit einem Kleid für Aufregung

Angela Merkel bei bei der Gala anlässlich der Eröffnung der neu gebauten Nationaloper in Oslo dpa/picture alliance

Es ist nicht das erste Mal, dass die Kleiderwahl der Kanzlerin die Gemüter bewegt: „Wie viel Dekolleté darf eine Kanzlerin zeigen?“, fragte die Welt im Jahr 2008. Der Kölner Express schrieb: „Offenherzig in Oslo – Mehr Frau Merkel war noch nie“. Der Stern sprach von einem „Ausschnitt mit Absicht“, der „die Nation spaltet“. Anlass für die Aufregung: Merkels Brüste.

Die Bundeskanzlerin trug zur Eröffnung der Oper in Oslo ein Abendkleid, das mit seinem offenbar Nationen spaltenden Dekolleté auch die internationale Medienlandschaft in Aufruhr versetzte.

Merkel trifft sich heute mit weiblichen Führungskräften

Merkel ist heute beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie wird sich, laut ihrem offiziellen Terminkalender, mit „hochrangigen weiblichen Führungskräften aus internationalen Unternehmen austauschen.“

Man könnte sich anschauen, was diese Damen tragen. Oder sich der Krawatte von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zuwenden. Oder sich alternativ einfach auf die Inhalte konzentrieren.