Gianni Infantino ist als FIFA-Präsident wiedergewählt worden. Der Kongress des Fußballweltverbandes in Paris bestätigte ihn bis 2023 in seinem Amt. Eigentlich ein Tag, an dem die FIFA auf die erfolgreiche Entwicklung der letzten Jahre zurückblicken will. Sie will feiern, dass sie den Weg geschafft hat raus aus dem Korruptionssumpf. Und ausgerechnet an diesem Tag sind erneut schwere Anschuldigungen von den WM-Vorbereitungen aus Katar bekannt worden.

Misshandlungen und schwere Unfälle auf den Baustellen

Auf der Baustelle eines WM-Stadions sollen Arbeiter misshandelt worden sein und es schwere Unfälle mit Todesfolge gegeben haben. Das berichtet das WDR-Magazin Sport inside. Zudem sollen von Arbeitern Pässe eingezogen und Löhne nicht gezahlt worden sein. Katars WM-Organisationskomitee dementiert die Todesfälle, auch von Misshandlungen sei ihnen nichts bekannt. Dass Löhne nicht bezahlt wurden, räumte das Komitee ein.

Nachrichten FIFA-Präsident Infantino im Amt bestätigt Dauer 0:40

Infantino: Aus Fehlern lernen

FIFA-Chef Infantino zeigte sich zum ersten Mal in diesem Zusammenhang demütig. Er räumte Fehler ein, betonte aber: „Das Wichtigste ist doch, dass man aus Fehlern lernt und versucht, es das nächste Mal besser zu machen“, sagte der Schweizer beim Kongress des Fußballweltverbandes. Seit 2018 sei der FIFA bekannt, dass beim Bau eines WM-Stadions Arbeitsstandards missachtet wurden. Bisher hatte die FIFA immer betont, die Menschenrechte und das Wohl der Gastarbeiter verbessert zu haben.

Mehr sagte Infantino nicht zu den Vorwürfen. Mit Blick auf seine Wiederwahl, sprach er von einem Ende der Krise, der Skandale und der Korruption bei der FIFA. „In den vergangenen drei Jahren und vier Monaten ist aus dieser vergifteten, fast kriminellen Organisation das geworden, was sie sein soll. Eine Organisation, die sich um Fußball kümmert und den Fußball entwickelt.“

Wahl durch Beifall

Die Wiederwahl von Infantino galt als reine Formsache. Es gab keinen Gegenkandidaten und Infantino hatte – dank großzügiger Zahlungen – die Zustimmung der Mitgliedsverbände sicher. Die FIFA hat extra für die Wahl ihre Statuten angepasst. Die Zustimmung für den Präsidenten wird durch Beifall ausgedrückt. Peinliche Enthaltungen bleiben ihm so erspart.