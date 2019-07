Disney ist für alle da – sollte man meinen. Eine Frau aus den USA sieht das anders. Sie hat auf Facebook eine Wutrede gepostet, deren Screenshot sich gerade im Netz verbreitet. Es geht um ihren letzten Besuch im Freizeitpark Disney World in Orlando in Florida, denn der lief offenbar nicht so ab, wie sie es sich vorgestellt hatte.

„Es kotzt mich an“

Die Frau schreibt: „Es kotzt mich so dermaßen an, wenn ich kinderlose Paare in Disney World sehe.“ Es folgt ein sprachlich sehr derber Beitrag mit vielen Großbuchstaben, Ausrufezeichen und Kraftausdrücken. Sie schreibt zum Beispiel: „Disney World ist ein Familienvergnügungspark!!!!“ Ihr Post gipfelt in der Forderung, dass es kinderlosen Paaren nicht mehr erlaubt sein sollte, in den Park zu kommen.

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Mutter rastet wegen kinderlosen Paaren aus

Ihre Begründung sorgt im Netz für sehr viel Kopfschütteln. Die Frau schreibt, dass eine junge, offenbar kinderlose Frau – dafür in „nuttigen Shorts“ – sich in einer langen Schlange an einem Brezelstand vor ihr angestellt habe. Aiden, der dreijährige Sohn der wütenden Mutter, habe ebenfalls eine Brezel haben wollen. „Aber die Schlange war sehr lang, also sagte ich, er müsste auf später warten und es brach ihm sein kleines, armes Herz und er weinte.“

Die Situation habe sie sehr wütend gemacht. Die Frau schreibt: „Ich wollte die verdammte Brezel von diesem Flittchen nehmen und sagen 'Danke du Schlampe, dass du meinen Sohn zum Weinen gebracht hast.'“

Frau schimpft auf Millennials und Kinderlose

Wer jetzt denkt, das reicht an Vorwürfen, der täuscht sich. Die Frau schimpft auch auf „unreife Millennials“, weil die nie verstehen würden, welche Freude und Glück es für Mütter sei, ihren Babys Leckereien und Spielzeug zu kaufen. Die Schlangen seien aber immer so lange, weil Kinderlose ihr Geld für „nutzlosen Mist“ ausgeben.

Und sie beklagt sich: „Du hast keine verdammte Ahnung, wie es ist, drei Stunden lang mit einem unruhigen, erschöpften Kleinkind in einer Schlange stehen zu müssen.“ Deshalb fordert sie, dass sie als Mutter an der Schlange vorbeigehen und Kinderlose überspringen dürfe.

„Freizeitparks sind für alle“

Im Internet wird der Post geteilt und kommentiert. Zustimmung findet die Frau, die anonym bleibt, aber wenig. Ganz im Gegenteil: Die Mutter bekommt ziemlich Gegenwind.

Ein User schreibt zum Beispiel: „Als Elternteil, der mit seinen Kinder früher im Disney World war, kann ich nur sagen: Ich würde wahnsinnig gern noch einmal ohne sie hin und alles für mich selbst genießen. Freizeitparks sind für alle!“.

Die Frau hat sich zu ihrem Post nicht mehr geäußert. Von Disney World gibts keine Stellungnahme zu den Forderungen.