Eine junge Frau und ihr Kind waren nach der Einnahme eines in der Kölner Apotheke hergestellten Glukosemittels gestorben. Die Frau starb laut Obduktion an multiplem Organversagen – und auch das Kind konnten die Ärzte trotz eines Notkaiserschnittes nicht retten. Das war letzte Woche.

Präparat wurde in der Apotheke vergiftet

Die Ermittler sind auf einen toxischen Stoff gestoßen, der in einem Glukosebehälter in der Apotheke gefunden wurde. Dabei soll es sich laut dem WDR um ein Narkosemittel handeln. Bei dem Glukose-Präparat, das die Frau eingenommen hat, ging es um einen Test auf Schwangerschaftsdiabetes aus der Heilig-Geist-Apotheke in Köln-Longerich.

Laut Polizei sei es inzwischen sicher, dass die toxische Substanz in der Apotheke und nicht beim Hersteller in die Glukose gelangt ist.

Eine weitere Patientin nahm dasselbe Präparat in der Praxis ihres Gynäkologen ein. Sie brach die Einnahme jedoch ab, weil sie sich unwohl fühlte.

Glukosetest – und wozu sie eingesetzt werden Glukosetests werden nach Informationen der Deutschen Diabetes Gesellschaft durchgeführt, um mögliche Diabetes-Erkrankungen während einer Schwangerschaft erkennen zu können. Normalerweise gelangt Zucker nach der Aufnahme vom Dünndarm ins Blut. Damit steigt dann die Blutglukosekonzentration. Um die Glukose schließlich in verschiedene Zellen zu schleusen, gibt es das Hormon Insulin. Dadurch sinkt der Blutglukosespiegel dann wieder. Dieser Ablauf kann aber gestört werden – zum Beispiel, weil der Körper zu wenig oder gar kein Insulin produziert. Dann ist der Blutzucker zu hoch. Wenn dieser Zustand nicht behandelt wird, versucht der Körper, den überschüssigen Zucker über den Urin auszuscheiden. Durch den erhöhten Wasserverlust können dann wichtige Nährstoffe wie Kalium oder Magnesium verlorengehen. Schlimmstenfalls kann der oder die Betroffene bewusstlos werden – also ein sogenanntes diabetisches Koma erleiden.

Stoff könnte noch im Umlauf sein

Nach Angaben eines Polizeisprechers können die Ermittler derzeit nicht ausschließen, dass weiteres giftiges Material im Umlauf ist. Bis Dienstag habe sich aber noch niemand gemeldet, der glukosehaltige Arzneimittel aus der betroffenen Apotheke zu Hause habe, hieß es weiter. Zuvor waren die Menschen in Köln dazu aufgerufen worden, etwaige Präparate bei der nächsten Polizeiwache abzugeben. Die Stadt Köln hat der Heilig-Geist-Apotheke vorerst untersagt, selbst produzierte Medikamente zu verkaufen. Der Inhaber kann sich nicht erklären, wie der Giftstoff in die Glukose gekommen ist.

Sollen wir selbsthergestellte Arzneien kritischer sehen?

Der Apothekerverband sieht trotz des Vorfalls keinen Grund, selbsthergestellte Arzneien aus Apotheken generell in Misskredit zu ziehen. „Apotheken stellen regelmäßig Arzneimittel her und das in sehr hoher Qualität“, sagte der Vizepräsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Mathias Arnold, am Dienstag in Düsseldorf. Kriminelle Energie und menschliches Versagen kämen allerdings in allen Hochrisikoprozessen vor.

Bei der Herstellung von Individualrezepturen haben Apotheken nach Angaben Arnolds eine umfangreiche Dokumentationspflicht. Jede Apotheke müsse die Identität der Wirkstoffe prüfen. Für jede Rezeptur müsse eine Plausibilitätskontrolle gemacht und ein Protokoll erstellt werden.