Die Weltraumbehörde NASA will herausfinden, wie Asteroiden abgelenkt werden könnten – und was im Fall einer Katastrophe, also nach einem Asteroiden-Einschlag auf der Erde, getan werden müsste. Das Planspiel der Weltraumforscher in Washington dauert fünf Tage.

Übung: Wie bereitet man sich auf die Katastrophe vor?

Das realistische, aber fiktive Szenario der Forscher sieht so aus: Ein 100 bis 300 Meter großer Gesteinsbrocken wird in fünf Jahren in Richtung Erde kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er einschlägt, ist 1:100.

Bei der von der NASA organisierten Konferenz bringen internationale Spezialisten ihr Wissen zusammen. In der Übung geht es um Methoden, den Asteroiden aus der Bahn zu bringen. Es geht aber auch darum, wie man die Bevölkerung vorbereitet und wie schnelle politische Entscheidungen getroffen werden können. Außerdem soll simuliert werden, wie man sich auf die Katastrophe eines Einschlags vorbereitet.

In zehn Jahren: Asteroid „Apophis“ nähert sich der Erde

Ein Asteroid dieser angenommenen Größe kann ein Land wie Deutschland zu großen Teilen zerstören. In der Realität wollen die Wissenschaftler am 13. April 2029 Informationen sammeln. Dann wird der 370 Meter große Asteroid „Apophis“ so nah an der Erde vorbeifliegen, dass man ihn mit bloßem Auge sehen kann.