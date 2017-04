„Das wird nicht einfach. Die Mannschaft befindet sich in gewisser Schockstarre. Solche Bilder bekommst du nicht aus dem Kopf“, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Das Champions-League-Spiel am Mittwochabend ist eine emotionale Ausnahmesituation für das Team. UEFA, BVB und AS Monaco hatten sich darauf geeinigt, die Partie schon am Abend nach dem Sprengstoffanschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus nachzuholen. „Es ist für uns sehr schwer, aber der Terminplan sieht keine andere Möglichkeit vor“, sagte BVB-Pressesprecher Sascha Fligge.

Darum spielen sie einen Tag danach:

Ein anderer Termin war schlicht im Fußball-Kalender nicht mehr frei. Sowohl Dortmund als auch Monaco müssen bereits am Samstag in ihren nationalen Ligen wieder antreten. Nächste Woche Mittwoch steht dann das Rückspiel in der Champions League an. Bei einer Verschiebung hätten vielleicht sogar die Halbfinals und das Champions-League-Finale verschoben werden müssen. Die Entscheidung für den Nachholtermin muss zudem sehr schnell fallen. Man hat nur zwei Stunden nach einer Spielabsage Zeit, einen Nachholtermin zu finden. So sehen es die UEFA-Regeln vor.

Dortmunder lassen Monaco-Fans bei sich übernachten

Die Polizei spricht von einem „gezielten Angriff auf den Mannschaftsbus“, die Fans sind geschockt. Obwohl ihre Teams am Mittwoch wieder gegeneinander spielen werden, halten sie aber zusammen: Unter dem Hashtag #bedforawayfans haben Dortmunder gestrandeten Monaco-Fans Übernachtungsmöglichkeiten in der Stadt angeboten. Am Morgen danach hat sich vor allem der Tweet von Stefan Kilmer zum Symbol der Hilfsbereitschaft entwicktelt:



Im SWR3-Interview sagte Kilmer: „Einer der vier heißt Kevin, einer Lucas. Die anderen beiden Namen sind schwieriger auszusprechen. Wir sind hier bei mir in die Wohnung reingekommen, haben uns an den Tisch gesetzt, was getrunken und dann zusammen Spaghetti gekocht. Die vier hatten großen Hunger. Unterhalten haben wir uns auf Englisch.“

Vom Terror nicht unterkriegen lassen

„Ich habe mich sehr über die Freude im Netz gefreut, dass man hilft, dass den Leuten gezeigt wird: Lasst euch von dem Terror nicht unterkriegen, der da passiert. Haltet zusammen – egal was für eine Hautfarbe, Religion oder Staatsangehörigkeit man hat. Dass man einfach freundlich zueinander ist.“ So begründete Kilmer seine Entscheidung Monaco-Fans bei sich aufzunehmen.

Viele andere sind seinem Beispiel gefolgt. Das hat auch den BVB beeindruckt:

Im Gästeblock des BVB-Stadions zeigten die Fans des AS Monaco spontan ihre Solidarität zu ihren eigentlichen Gegnern:

Viele andere Vereine stellten sich auf Twitter hinter die Borussen. Vor allem Marc Bartra, der bei dem Anschlag schwer an Hand und Arm verletzt wurde, bekam viel Unterstützung.

„Schock für die Mannschaft“

Oliver Stoll ist Sportpsychologe und er findet es aus psychologischer Sicht eher schwierig, dass das Spiel gleich einen Tag nach dem Anschlag stattfindet: „Weil das natürlich ein Schock für die Mannschaft ist. Klar haben die Profis auch gelernt, kritische Situationen zu überstehen, vor allem sportart-spezifische. Aber hier geht es ja um Leib und Leben.“

Wie lange es dauert, bis eine Mannschaft so etwas verarbeitet, ließe sich schwer sagen. Es kommt drauf an, wie eng die Mannschaft zusammensteht, so Stoll: „Wie hoch der Zusammenhalt in der Gruppe ist, inwieweit die auch miteinander befreundet sind oder eben nur Kollegen, die miteinander arbeiten. Je stärker individuelle freundschaftliche Beziehungen da sind, desto mehr belastet sie das.“

Weitere Reaktionen

Auch aus der Politik gab es Reaktionen. So schickten die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen und der Sprecher der Bundesregierung ihre guten Wünsche nach Dortmund.

