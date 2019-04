Der Turm bricht ein: Das ist der Moment, in dem die Tragweite für viele Menschen klar wird – es brennt nicht nur ein Dachstuhl, ein Wahrzeichen in Paris stürzt in sich zusammen.

Wie es den Parisern am Tag danach geht und was die Notre-Dame für die Menschen dort bedeutet, hat uns Frankreich-Korrespondentin Barbara Kostolnik in der SWR3-Morningshow berichtet: „Viele sind einfach ins Bett gegangen und haben gedacht: Wenn ich morgen aufwache, dann ist das nur ein Alptraum gewesen. Leider ist es Realität. Einige haben mir gesagt: Uns wäre lieber gewesen, wenn der Eiffelturm in Flammen aufgegangen wäre.“

Beiträge nachhören Frankreich-Korrespondentin: Reaktionen aus Paris Dauer 3:44

Auch in den sozialen Netzwerken meldet sich der besondere französische Spirit, den unsere Korrespondentin beschrieben hat: Viele User machen sich gegenseitig Mut. Das Motto: weitermachen, wieder aufbauen.

Alle aktuellen Informationen zum Brand der Notre-Dame findest du hier

Notre-Dame soll wieder aufgebaut werden

Viele User bei Twitter, Instagram oder Facebook drücken ihre Trauer aus und erzählen von ihrer persönlichen Verbindung, die sie zur Notre-Dame haben, darunter auch Ex-Präsident Barack Obama.

Auch Bischöfe und sogar der Papst haben sich geäußert.

Egal ob Bischof, Politiker, Journalist, überzeugter Europäer oder Frankreich-Urlauber: Notre-Dame ist ein riesen Thema bei den Menschen.

Einige kommentieren den geplanten Wiederaufbau der Kathedrale. Dafür gibt es in den sozialen Netzwerken Zuspruch, aber auch Kritik.

Und natürlich wird über die Brandursache spekuliert, die bislang noch unklar ist. Manchen Nutzern stoßen die Theorien auf, die bereits vor der offiziellen Meldung der Ursache kursieren. Dem ein oder anderen stößt ganz generell die große Anteilnahme auf. Die meisten aber tun eben diese kund und fühlen mit den Menschen in Paris – weltweit.

In der SWR3-Vormittagsshow haben wir mit euch darüber gesprochen, was der Brand der Notre-Dame für euch bedeutet.

Reaktionen der SWR3-Hörer

War im November dort und bedaure heute sehr, die Kathedrale nur von außen besichtigt zu haben. Petra aus Bayonne in Frankreich

Obwohl ich Notre Dame nie persönlich gesehen habe, macht mich der Brand richtig traurig. Unser Opa war im Krieg in Paris stationiert und hat uns Enkeln oft seine selbst gemachten Fotos von Paris gezeigt, ich hüte diese Fotos noch immer. Unser Opa hat in Notre Dame für eine baldige Heimkehr zu seiner Familie gebetet, was dann schwer verwundet auch eintraf. Ich glaube, diese Kirche war eine, der ganz wenigen katholischen, die er je von innen gesehen hat. So wie Jesus Christus auferstanden ist, wird auch Notre Dame wieder auferstehen. Thomas aus Stuttgart