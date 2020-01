Facebook-Chef Mark Zuckerberg will für mehr Transparenz sorgen. picture alliance/Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Es geht um Daten von Drittanbietern, also Apps und Webseiten, die wir nutzen und die unsere Daten an Facebook weitergeben. Dazu gehört, wie oft wir diese Dienste nutzen beziehungsweise uns dort anmelden, ob wir deren Produkte oder Inhalte anschauen oder ob wir etwas kaufen. Facebook verwendet diese Daten dann, um gezielt Werbung an uns zu richten.

Teile dieser dauerhaft gespeicherten Daten können Nutzende ab sofort in ihren Profil-Einstellungen einsehen. Volle Transparenz gewährt Facebook dabei allerdings nicht.

Keine volle Transparenz bei Daten

Der Konzern schreibt, dass zum Beispiel aus technischen Gründen nicht alle Daten angezeigt werden könnten. Oder auch, dass es manchen Anbietern untersagt sei, vertrauliche Informationen zu teilen.

Und auch das Löschen der Daten geht nur eingeschränkt. Nutzende haben zwar die Möglichkeit, die gesammelten Informationen vom eigenen Facebook-Profil zu entkoppeln. Anonymisiert liegen die Daten dem Konzern dann aber immer noch vor.

Das große Problem: Die neue Funktion ist sehr unübersichtlich, sagt SWR-Wirtschaftsredakteur Alex Winkler. „Insgesamt sind es bei mir knapp 60 Apps und Websites, die Daten von mir sammeln und diese an Facebook weitergeben. Ob das jetzt viel oder wenig ist, ist echt schwer einzuschätzen“, sagt Winkler.

Facebook vergisst nichts

Erschreckend sei, dass Facebook tatsächlich gar nichts vergisst. So seien Dienste dabei, die er seit langer Zeit nicht mehr nutze. Und: In den Daten finden sich Angebote und Werbepartner, „von denen ich noch nie gehört habe“, so Winkler.

Und das sei auch schon das nächste Problem: „Facebook gibt mir keine weiteren Informationen dazu, woher diese Daten kommen. Gerade bei Angeboten, deren Namen ich nicht kenne habe ich kaum Möglichkeiten rauszufinden, wer da neben Facebook eigentlich meine Daten hat.“