In Baden-Württemberg sind im vergangen Jahr deutlich mehr Menschen ertrunken als in den Jahren davor. Nach Angaben des DLRG starben 62 Menschen in Gewässern und Schwimmbädern, das sind 24 mehr als noch 2017. Notrufsäulen an Badeseen könnten dabei helfen, Menschenleben zu retten.

Nichtschwimmer, Alkohol, Selbstüberschätzung

Warum sterben so viele Menschen beim Schwimmen? Nach Angaben des DLRG liegt das daran, dass es in Deutschland – und auch Baden-Württemberg – immer mehr Nichtschwimmer gibt. Außerdem seien Alkohol und Selbstüberschätzung Gründe dafür, dass immer mehr Menschen ertrinken.

Warum Notrufsäulen, wenn fast alle ein Handy haben?

Neue Notrufsäulen an Badeseen in Baden-Württemberg SWR/Leonore katz

Inzwischen haben zwar fast alle ein Handy, allerdings fehlt in vielen Teilen die Netzabdeckung, kritisiert der DLRG. An vielen Badeseen in Deutschland sind Notdienste mit dem Handy also gar nicht zu erreichen.

Außerdem würden immer mehr Leute ihre Handys zu Hause oder im Auto lassen – aus Angst davor, dass es geklaut werden könnte.

Wie sich die Notrufsäulen am Baggersee von denen an der Autobahn unterscheiden, hört ihr im Audio. Wir haben mit Tobias Langenbach von der Björn Steiger Stiftung gesprochen:

Nachrichten Notrufsäulen an Badeseen in Baden-Württemberg – Wie sehen sie aus, was können sie? Dauer 0:47