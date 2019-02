Das britische Unterhaus hat am Mittwochabend der neuen Drei-Stufen-Strategie von Premierministerin Theresa May zugestimmt. Damit wird das Parlament in zwei Wochen noch einmal über das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen abstimmen. May forderte die Abgeordneten dazu auf, ihre Pflicht zu erfüllen. Das heißt, den Willen des Volkes zu akzeptieren – und die hatten bei einem Referendum für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union gestimmt.

Änderungen sollen Zustimmung bringen

Im Januar war der Austrittsdeal mit der EU im Unterhaus durchgefallen. May hat jetzt die Hoffnung, dass sie bis zur erneuten Abstimmung in zwei Wochen noch Änderungen, die die britische Regierung gerade mit Brüssel nachverhandelt, erreichen kann und so eine Zustimmung des Unterhauses erreichen kann.

Sollten die Abgeordneten das Abkommen aber erneut ablehnen, tritt Stufe zwei des Plans in Kraft. Dann wird darüber abgestimmt, ob Großbritannien die EU ohne Abkommen am 29. März verlassen soll. Wird auch dieser so genannte No-Deal-Brexit abgelehnt, will May beantragen, den EU-Austritt auf Ende Juni zu verschieben.

Verschnaufpause für Theresa May. Sie hat jetzt bis Mitte März Zeit, um in Brüssel nachzuverhandeln. dpa/picture-alliance

Kommt ein zweites Referendum?

Die Opposition hatte einen alternativen Brexit-Plan zur Abstimmung vorgeschlagen. Der beinhaltet, dass Großbritannien auch nach dem Austritt aus der EU in der Europäischen Zollunion und weitgehend im Binnenmarkt bleibt. Dadurch solle die Wirtschaft vor dem Absturz bewahrt werden, hieß es. Der Plan fand allerdings keine Mehrheit.

Deshalb will die Opposition jetzt ein zweites Referendum durchsetzen, um den Briten noch einmal die Möglichkeit zu geben, über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union abzustimmen. Dafür benötigt es aber die Mehrheit des Unterhauses und die gibt es momentan nicht.

Ein weiterer Antrag der schottischen Nationalisten, schon jetzt unter allen Umständen den No-Deal auszuschließen, fand am Mittwochabend ebenfalls keine Mehrheit. Zustimmung fand allerdings ein anderer Antrag: Sollte es zu einem No-Deal-Brexit kommen, wollen die Abgeordneten die im Austrittsabkommen vereinbarten Rechte für EU-Bürger in Großbritannien und Briten in der EU trotzdem garantieren.