60 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland wohnen nicht in dem Ort, in dem sie arbeiten. Sie müssen sich jeden Morgen in diverse Staus stellen, um zur Arbeit zu kommen. Das geht aus Zahlen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung hervor. Die Zahl ist demnach kräftig gestiegen. Im Jahr 2000 lag der Anteil der Pendler noch bei 53 Prozent.

Ganz oben: München

Die meisten Pendler leben in München. In Zahlen: 355.000 Arbeitnehmer wohnen dort außerhalb der Stadtgrenzen. Knapp dahinter Frankfurt, Hamburg und Berlin. Auch die Arbeitnehmer in den Büros von Baden-Württembergs Landeshauptstadt leben zum Großteil nicht in Stuttgart selbst: Zwei Drittel der Arbeitnehmer wohnen außerhalb – vermutlich, weil die Mieten dort teilweise erheblich günstiger sind.

Auch der Weg wird immer weiter

Nicht nur die Zahl der Pendler ist gestiegen, sie fahren auch immer weiter. Nach den Zahlen des Bundesinstituts liegt die Strecke, die die Pendler zurücklegen, im Schnitt bei fast 17 Kilometern. Früher waren es nur knapp 15.

Alle pendeln, keiner ist begeistert

Dass die Zahl der Pendler steigt, kommt bei vielen nicht gerade gut an: Die Staus werden immer länger, Verkehrsplaner müssen sich immer mehr einfallen lassen, damit die Infrastruktur das noch aushält. Nicht zuletzt müsse der öffentliche Nahverkehr besser werden, fordert der Leiter des Bundesinstituts, Harald Herrmann.

Und die Krankenkassen sind auch nicht begeistert von dem Trend: Pendler regen sich in der Regel viel mehr auf als Arbeitnehmer, die nicht so weit zur Arbeit fahren. Eine Studie der Techniker Krankenkasse zeigt, dass Pendler ein höheres Risiko haben, psychisch krank zu werden.