Neun Jahre lang lebte die Gruppe in dem Keller des Bauernhofs in totaler Isolation von der Außenwelt. Die Menschen würden nun versorgt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein 58-Jähriger sei festgenommen worden. Er sei der älteste der Gruppe – allerdings nicht der Vater der jungen Leute, die heute zwischen 18 und 25 Jahre alt sind. Eine Drohnenaufnahme zeigt den abgelegenen Hof. Dort sollen die Menschen jahrelang im Keller gelebt haben. picture alliance/Wilbert Bijzitter/ANP/dpa

Der Mann soll aus Österreich stammen. Das bestätigten die Behörden aus seinem Heimatland. Laut Polizei sind die Untersuchungen noch in vollem Gange. Zu den genauen Lebensumständen und dem Gesundheitszustand der Gruppe wurden deshalb keine genauen Angaben gemacht.

Treppe hinter einem Schrank führte in den Keller

Die Gruppe „lebte in sehr provisorischen Räumen“, sagte der Bürgermeister der Stadt Ruinerwold, in der der Bauernhof steht. Er nannte keine Details, sagte lediglich: „So etwas habe ich noch nie erlebt.“ Niederländische Medien berichteten, dass die Polizei hinter einem Schrank im Wohnzimmer eine Treppe entdeckt hatte, die in den Keller führte. Dort hätten der Mann und die jungen Leute gehaust.

Die Polizei hat den Bauernhof abgesperrt. Die Ermittlungen laufen. picture alliance/Wilbert Bijzitter/ANP/dpa

Warum die Menschen dort so isoliert wohnten, ist unbekannt. Laut Medienberichten haben sie auf „das Ende der Zeiten“ gewartet. Die Polizei wollten das zunächst nicht bestätigen.

25-Jähriger taucht in Dorfgasthaus auf

Den Fall hatte ein 25-Jähriger ins Rollen gebracht. Er war in einem Dorfgasthaus aufgetaucht und erzählte dort, dass er neun Jahre lang nicht draußen gewesen sei und Hilfe braucht. Der Wirt rief daraufhin die Polizei.

Ruinerwold ist etwa 50 Kilometer von der Grenze nach Deutschland entfernt. Die Dorfbewohner sind schockiert. Sie sagten Reportern, dass sie bei dem Hof immer nur einen Mann gesehen hatten. Von einer Gruppe hätten sie nichts gewusst. Der Hof liegt versteckt hinter Bäumen und etwa 200 Meter vom Rande des Dorfes entfernt.