Bis zum Jahr 1976 war es in der Bundesrepublik Gesetz, dass bei einer Heirat die Frau den Nachnamen des Mannes annimmt. Die starre Regel fiel, seit dem war es auch möglich, dass Paare den Namen der Frau annehmen. Im Jahr 1994 kamen weitere Möglichkeiten dazu. Dennoch entscheidet sich ein Großteil der Paare nach wie vor für die traditionelle Variante.

Frauen verzichten sehr häufig auf eigenen Namen

Drei Viertel der Hochzeitspaare entscheidet sich für den Namen des Mannes. dpa/picture-alliance

Bei rund drei Viertel der Eheschließungen nimmt die Frau den Namen des Mannes an, ergab eine neue Studie der Gesellschaft der deutschen Sprache.

Am seltensten ist die umgekehrte Entscheidung, also, dass der Mann den Namen seiner Frau annimmt. Diese Entscheidung treffen nur sechs Prozent der Ehepaare – also von 16 Paaren nur eins.

Doppelnamen selten

Auch die weiteren Möglichkeiten wählt kaum ein Paar. Für einen Doppelnamen entscheiden sich acht Prozent. Dass beide Partner ihren eigenen Nachnahmen behalten, dafür entscheiden sich zwölf Prozent.

Grundlage der Studie ist eine Auswertung von rund 20.000 Eheschließungen in 174 Standesämter aus dem Jahr 2016.