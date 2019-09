Die Regierung habe kein Rechtfertigung für solch eine extreme Maßnahme vorgelegt, urteilte der Supreme Court am Dienstag in London. Das Parlament habe ein Recht darauf, in der Zeit vor einem wichtigen Ereignis wie dem geplanten EU-Austritt am 31. Oktober eine Stimme zu haben.

Damit weisen die elf Richter des obersten Gerichtes Englands die Regierung einstimmig in ihre Schranken – und heben die Pause mit sofortiger Wirkung auf.

Warum wurde das Gericht eingeschalten?

Johnson hatte die Abgeordneten des Parlaments für fünf statt der üblichen zwei Wochen in eine Zwangspause geschickt. Für die Opposition war damit klar: Johnson will die Abgeordneten so davon abhalten, seinen Brexit-Kurs zu durchkreuzen.

Der Premierminister will nämlich einen EU-Austritt Großbritanniens um jeden Preis am 31. Oktober – mit oder ohne Austrittsabkommen. Mit ihrem Urteil folgen die Richter des Supreme Courts nun der Argumentation der Kläger.

Wie geht es jetzt weiter?

Wie es jetzt weitergeht, müsse jetzt der Parlamentspräsident entscheiden – hieß es bei der Urteilsverkündung des Gerichts. Das britische Parlament könnte nach diesem Urteil theoretisch direkt wieder zusammenkommen. Das müssten allerdings die Sprecher beider Kammern – also von Unterhaus und Oberhaus – veranlassen.

Tritt Johnson als Premier zurück?

Für die Johnson-Regierung ist das Urteil eine höchst brisante Niederlage – die Johnson nicht zuletzt persönlich unter Druck setzt. Der Premierminister will aber auch nach dieser Schlappe nicht zurücktreten. Das gab der Regierungssitz Downing Street 10 am Dienstagnachmittag bekannt. Schon zuvor waren Rücktrittsforderungen gegen Johnson laut geworden.