Der rote Teppich ist schon ausgerollt. Die schwarzen Umschläge sind verschlossen. Der Feier zum wichtigsten Preis der Filmbranche steht nichts mehr im Weg: Bereits zum 90. Mal werden heute Nacht in Los Angeles die Academy Awards - besser bekannt als Oscars - vergeben.

Übertragung in der Nacht

Der Oscar ist der begehrteste Filmpreis der Welt und ein Maßstab für alle Schauspieler, Regisseure, Produzenten und Musiker. Aufgrund der Zeitverschiebung werden die Stars aber erst um 00:45 Uhr deutscher Zeit über den roten Teppich schreiten. Die eigentliche Feier beginnt sogar erst um 2 Uhr nachts. In der Regel dauert die Show mehr als vier Stunden. Wer sich nur für die Highlights wie „Bester Schauspieler“ oder „Bester Film“ interessiert, kann noch etwas Schlaf bekommen: Da reicht es, wenn erst um 5 Uhr am Morgen eingeschaltet. Schätzungen zufolge soll der gesamt Abend heute fast 44 Millionen Dollar gekostet haben.

Kimmel moderiert durch den Abend

Wie auch im letzten Jahr moderiert der Comedian und Moderator Jimmy Kimmel wieder die Award-Show. Sein Können hat er bereits im letzten Jahr unter Beweis gestellt. Damals steckte in der Kategorie „Bester Film“ aus Versehen der falsche Filmtitel im Umschlag: Kimmel hat cool reagiert und konnte die Situation galant lösen.

Die wichtigsten Filme

In den verschiedensten Kategorien von „Bester Film“ bis hin zu „Bestes Kostümdesign“ werden sämtliche Preise vergeben. Hier sind die wichtigsten Filme des Abends.

Die letzten Männer von Aleppo

In der Kategorie „Dokumentarfilm“ ist die SWR-Koproduktion Die letzten Männer von Aleppo nominiert. Die Doku zeigt die unglaubliche Arbeit der „Whitehelmets“. Die freiwilligen Weißhelme sind eine private Zivilschutzorganisation von Freiwilligen in Syrien. Der Regisseur Feras Fayyad portraitiert in seiner Doku die Arbeit der Weißhelme im Syrischen Bürgerkrieg. Trotz Krieg und Bombenbefall widmen sich die Männer dem Zivilschutz und probieren mit geringen Mitteln möglichst viele Menschenleben im stetigen Bombenhagel zu retten. Selten konnte ein Filmteam so von der Arbeit der „Whitehelmets“ berichten.

Shape of Water

Als Gewinner des Abends wird bereits jetzt der Film Shape of Water gehandelt. In insgesamt 13 Kategorien wurde der Film für einen Oscar nominiert. Der Film spielt im Hintergrund des Kalten Krieges. Die taubstumme Elisa arbeitet in einem Hochsicherheitslabor der Regierung. Sie lebt in ihrer lautlosen Welt und entdeckt erst mit dem fischartigen Wesen, an dem in dem Labor geforscht wird, einen Ausweg aus ihrer Stille. Als sie eine persönliche Beziehung zu dem Wesen aufbaut, bringt sie das ganze Experiment der Regierung in Gefahr.

Dunkirk

Ein anderer Favorit des Abends: Dunkirk. Das Drama von Christopher Nolan spielt 1940 im zweiten Weltkrieg und zeigt die aussichtslose Lage der britischen Soldaten, die vom Feind am Strand von Dünkirchen in Frankreich eingekesselt wurden. Insgesamt acht Oscars könnte der Film mit nach Hause nehmen.

Call me by your name

Das Drama Call me by your Name handelt von der ersten Liebe des 17-jährigen Elio. Er verliebt sich in den Gaststudenten, der eigentlich gekommen ist, um seinem Vater bei seinen Studien zu helfen. Auch wenn die beiden ein ziemlich ungleiches Gespann darstellen, ist ihre Liebesgeschichte doch bewegend. Auch wenn der Film mit einem gebrochenen Herzen endet, hat er das gesamte Publikum bis in die letzten Minuten bewegt.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Ein weiterer hochgehandelter Kandidat des Abends ist der Film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Der Film wurde gleich in sieben Kategorien nominiert - unter anderem als „Bester Film“. Wie der Filmtitel schon verrät, hängt sich der ganze Film an drei Billboards - also drei Werbetafeln - auf. Darauf klagen die Bewohner der Stadt den Polizeichef an, da er nie einen Täter im Falle eines Vergewaltigungstod eines Mädchens schnappen konnte.