Nach Angaben der Einsatzkräfte sei das Feuer in der Pariser Kathedrale Notre-Dame teilweise gelöscht. Es gebe aber noch einige Brandherde, so ein Sprecher am frühen Dienstagmorgen.

Weltweit sind die Menschen schockiert über die Bilder aus Paris: Das berühmte Wahrzeichen, die Kathedrale von Notre-Dame, brannte stundenlang. Nach und nach brachen Teile des Dachs ein – auch der kleine Spitzturm stürzte in sich zusammen. Die Rauchsäule war noch aus weiter Entfernung zu sehen.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und evakuierte Teile der Seine-Insel Île de la Cité, auf der die Kathedrale steht. Mehr als 400 Einsatzkräfte waren im Einsatz, um Gemälde, Reliquien und andere wichtige Kunstgegenstände in Sicherheit zu bringen.

Ermittler gehen von Unfall aus

Am späten Abend meldete der Chef der Pariser Feuerwehr, Jean-Claude Gallet, dass man annehme, dass die Struktur von Notre-Dame gerettet sei. Demnach könne das Bauwerk in seiner Gesamtheit bewahrt werden.

Ermittler gingen am späten Abend von einem Unfall aus und schlossen Brandstiftung aus. Das teilte das Büro der Staatsanwaltschaft nach Angaben der Nachrichtenagentur AP mit. Auch terroristische Hintergründe würden demnach ausgeschlossen.

Zuvor meldete die französische Nachrichtenagentur AFP, dass die Flammen bei Renovierungsarbeiten entstanden sein könnten.

Hunderte Schaulustige an der Kathedrale Notre-Dame

Am Seine-Ufer drängten sich am Abend Hunderte Passanten. Immer wenn etwas einstürzte, ging ein Raunen durch die Masse. Die Polizei riegelte das Gebiet später nach und nach ab und verscheuchte die Schaulustigen. Auf einer Straße nahe der Kathedrale sangen am Abend einige Dutzend Menschen „Ave Maria“. Sie knieten nieder und hatten einen Rosenkranz in der Hand.

Macron: "Wir werden Notre-Dame wieder aufbauen"

Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sprach von einem „Drama für die ganze Welt“. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sprach am Abend mit Feuerwehrleuten vor Ort. Wie alle Franzosen sei er traurig, „diesen Teil von uns brennen zu sehen“.

Außerdem hat Macron den Wiederaufbau von Notre-Dame versprochen. Er wolle um internationale Hilfe bitten, um eines der Wahrzeichen von Paris zu restaurieren, sagte Macron noch in der Nacht. Am Dienstag solle auch eine nationale Spendenaktion gestartet werden.

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Weltweite Bestürzung über Feuer in Notre-Dame

Weltweit löste die Nachricht vom Brand in der Kathedrale Notre-Dame Bestürzung aus. Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, schrieb auf Twitter, Notre-Dame sei ein Symbol der europäischen Kultur. Man sei in Gedanken bei den französischen Freunden. Weitere Reaktionen kamen aus Österreich, Italien, London und den USA.

Ich möchte eingebundene Tweets auf SWR3.de sehen. Du hast DNT aktiviert. Wir stellen die Verbindung zu Twitter erst her, wenn du dies erlaubst. Die Einwilligung ist freiwillig und gilt nur temporär. Mehr dazu findest du in unseren Datenschutzhinweisen.

Den Beitrag bei Twitter ansehen.

Luxus-Unternehmer verspricht 100 Millionen Euro für Notre-Dame

Finanzielle Hilfe kommt vom französischen Geschäftsmann François-Henri Pinault. Der Chef des Luxuskonzerns Kering, zu dem Modemarken wie Gucci, Brioni und Saint Laurent gehören, hat inzwischen 100 Millionen Euro für den Wiederaufbau von Notre-Dame versprochen.

Millionen Menschen besuchen jedes Jahr Notre-Dame

Notre-Dame zählt zu den meistbesuchten Touristenattraktionen von Paris. Jedes Jahr stehen Millionen Menschen vor dem Bauwerk Schlange. Die Geschichte der Kathedrale geht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Mit seinem 1831 erschienenen historischen Roman „Der Glöckner von Notre-Dame“ verewigte Victor Hugo die Kathedrale in der Literatur.