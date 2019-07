Die Wippen des Künstlers Ronald Rael und seiner Kollegin Virginia San Fratello sind schon wieder verschwunden. Am Samstag hatte er sie in dem Grenzzaun zwischen Mexiko und den USA installiert – ein knallig pinkfarbener Klecks Hoffnung in einem Zaun, der sonst eher Düsternis ausstrahlt.

Wippen sollen Verbindung zwischen Ländern zeigen

Ronald Rael hat bereits mehrfach die Grenze als Thema seiner Arbeiten genutzt. Doch diese erfuhr besonders viel Aufmerksamkeit im Netz. Rund 135.000 Menschen hatten sein Video auf Instagram am Mittwoch geliket.

Die drei Wippen hatte der kalifornische Kunstprofessor Rael am Samstag in der Nähe der US-Stadt Sunland Park und der mexikanischen Ciudad Juárez angebracht. Das berichtete unter anderem das Forbes-Magazin. Beteiligt war demnach auch das Colectivo Chopeke, ein Zusammenschluss, der sich auf das Zusammenbringen unterschiedlicher Gruppen durch Kunst und Design konzentriert.

Doch noch am selben Tag wurden die Wippen auch wieder entfernt. Forbes schreibt, die Grenzpolizei hätte mitgeteilt: „Die Grenze zwischen den USA und Mexiko ist kein Spielplatz.“ Die Künstlerinnen und Künstler hätten die Wippen selbst wieder aus dem Zaun entfernt – ob auf Anweisung der Polizei hin oder von selbst, ist unklar.

Den Kunstschaffenden zufolge sollten die Wippen die Verbindung zwischen beiden Ländern zeigen. Eine Handlung auf der einen Seite der Grenze habe auch Auswirkungen auf der anderen – und andersherum. Die Modelle und Zeichnungen zu dem Projekt stehen dem Bericht zufolge nun im Moma in New York sowie im San Francisco Museum of Modern Art.