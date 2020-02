Italien bleibt aktuell das Land mit den mit Abstand am meisten erfassten Fällen in Europa: Bis zum frühen Montagabend sind mindestens sieben Infizierte gestorben – alle hatten allerdings Vorerkrankungen. Die Zahl der Infektionsnachweise stieg trotz drastischer Maßnahmen wie Sperrzonen auf mehr als 220, wie Zivilschutzchef Angelo Borrelli sagte. Mehr als 25 Menschen seien auf der Intensivstation.

Minister erwarten mehr Fälle, aber „geringe Gefahr“ für Einzelne

Heute wollen die Gesundheitsminister der Nachbarländer zu einem Krisentreffen in Rom zusammenkommen. Mit dabei ist auch Deutschlands Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Denn auch Deutschland erwartet mehr Infektionen.

„Die Corona-Epidemie ist als Epidemie in Europa angekommen“, hatte Spahn bereits am Montag gewarnt. „Deshalb müssen wir damit rechnen, dass sie sich auch in Deutschland ausbreiten kann.“ Die „sehr, sehr dynamische Lage“ deute darauf hin, dass sich das Virus in Form einer Pandemie ausbreite. Deutschland sei aber bestmöglich darauf vorbereitet.

In Nordrhein-Westfalen sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann der Rheinischen Post: „Mit einem Import von einzelnen Fällen auch nach Nordrhein-Westfalen muss gerechnet werden.“ Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung bleibe aber derzeit weiterhin gering.‎ „Wenn ein Fall oder mehrere Fälle im Land auftreten sollte, sind wir gut darauf vorbereitet“, so Laumann weiter. Das Ministerium verweist darauf, dass es in NRW-Krankenhäusern rund 1.900 Isolierbetten gebe. Hier könnten Covid-19-Patienten versorgt werden.

Auch Bernd Salzberger, Professor für Infektologie an der Uni-Klinik in Regensburg, ist von einer guten Vorbereitung auf den Virus in Deutschland überzeugt:

Weitere stark betroffene Länder außerhalb Chinas sind Südkorea mit 800 Infizierten und offenbar auch der Iran, wo bereits zwölf Menschen gestorben sind. Manche gehen dabei aber von einer weit höheren Dunkelziffer aus. Aufgrund der Handelshemmnisse gaben am Montag mehrere internationale Börsenindizes stark nach.

Könnten auch in Deutschland Städte abgeriegelt werden?

Lombardei: Ein Fahrradfahrer spricht mit Polizisten, die eine Straße kontrollieren, die in ein abgeriegeltes Gebiet führt.

Das Abschotten ganzer Städte wegen des Virus wie jetzt in Italien darf aus Sicht von Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml nur die Ultima Ratio sein: „Bevor über die Abriegelung einer Stadt entschieden wird, sollte zunächst auf andere Lösungsmöglichkeiten gesetzt werden“, sagte die CSU-Politikerin.

Der Schutz der Bevölkerung in Bayern habe oberste Priorität. „Deshalb können auch einschneidende Maßnahmen vorgenommen werden, um eine Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen“, so Huml. Wichtig sei aber, immer im konkreten Einzelfall zu entscheiden und mit Augenmaß vorzugehen.

Italien hat mehrere Gemeinden im Norden des Landes wegen des Virus-Ausbruchs abgeriegelt. Auch Spahn sagte am Montag, notwendig sei so ein Schritt nicht: „Von der Absage von Großveranstaltungen (...) bis zum kompletten Abriegeln ganzer Städte gibt es ja auch noch viele Zwischenstufen.“

Dreharbeiten zu „Mission: Impossible“ in Venedig ausgesetzt

Derweil setzte Paramount Dreharbeiten für den siebten Kinofilm der Action-Reihe „Mission: Impossible“ in Venedig aus. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme für die Crew, teilte die Produktionsgesellschaft Paramount Pictures am Montag mit. Auch werde damit das Anliegen der örtlichen Behörden berücksichtigt, Menschenansammlungen in der Öffentlichkeit möglichst nicht stattfinden zu lassen.

Die Dreharbeiten in der Lagunenstadt sollten demnach drei Wochen lang dauern. Laut Paramount reiste Hauptdarsteller Tom Cruise noch nicht nach Italien. Jenen Crew-Mitgliedern, die sich bereits dort aufhielten, sei die vorläufige Heimkehr erlaubt worden. "Mission: Impossible VII" soll im Juli 2021 in den Kinos starten.

Schulen zu, Karneval gestoppt, Supermarktregale leer

Unter vielen Menschen in Italien geht indessen die Angst vor dem Coronavirus um. Viele Supermärkte sind leer gekauft:

Auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten bleiben zu. Der Mailänder Dom sollte zum Beispiel als Vorsichtsmaßnahme für Touristen bis mindestens Dienstag geschlossen bleiben. In Kirchen in der Lombardei und in Venetien fielen Gottesdienste aus. Der weltberühmte venezianische Karneval wurde am Sonntag abgebrochen. Auch die Hafenstadt Triest beschloss eine Reihe von Sicherheitsmaßnahmen.

Italien greift zu drastischen Maßnahmen

In keinem europäischen Land sind mehr Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 registriert als in Italien. Seit dem Wochenende greift die Regierung zu drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Zehntausende Menschen werden praktisch eingesperrt.

Rund 50.000 Einwohner des Städtchens Codogno und neun umliegender Ortschaften dürfen weder ein- noch ausreisen. Wer dennoch die Stadt verlassen wolle, benötige „besondere Ausnahmeregelungen“, so der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte. Dabei ist unklar, wie effektiv die Absperrung am Ende ist.

Die betroffenen Gemeinden liegen in der Nähe von Mailand, der zweitgrößten Stadt Italiens und dem Finanzzentrum des Landes. In Venetien wurde die Gemeinde Vo abgeriegelt. Schulen, Universitäten und Museen bleiben geschlossen.

Irrtum führt fast zur Einstellung des Zugverkehrs aus Österreich

Am Sonntagabend hatte Österreich sogar vorübergehend den Zugverkehr nach Italien eingestellt. Der Grund: Bei zwei aus Italien kommenden Bahn-Passagieren bestehe der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Davon war auch ein Fernzug von Nizza nach Moskau betroffen, aber auch Züge nach Deutschland. Ein Regionalexpress aus Österreich in Richtung Italien kehrte am Abend um.

Das Ganze entpuppte sich jedoch als Fehlarlarm: Einer der Züge hatte zwei deutsche Frauen an Bord, die Fieber und starken Husten hatten. Sie wurden aber nach Angaben des österreichischen Innenministeriums in Verona aber negativ auf das Virus getestet. Der Zugverkehr soll sich im Laufe des Tages wieder stabilisieren.

Derweil hat auch die Bundesregierung mitgeteilt, dass sie derzeit keine Grenzschließungen plant. In Deutschland sei es bisher gelungen, Infizierte zu isolieren und zu behandeln.

Ex-Passagiere von Kreuzfahrtschiff in Berlin gelandet

In Berlin sind am Sonntag mehrere Ex-Passagiere des Kreuzfahrtschiffs „Diamond Princess“, das wegen des Coronavirus zwei Wochen in Japan unter Quarantäne stand, eingetroffen. An Bord einer italienischen Maschine landeten die Menschen im militärischen Teil des Flughafens Tegel. Dort wurden sie von einem Amtsarzt im Empfang genommen und sollen weitere zwei Wochen lang zu Hause isoliert werden.

Auf der „Diamond Princess" gab es hunderte von Corona-Infektionen. Mehrere deutsche Ex-Passagiere sind in Berlin angekommen.

Auf der „Diamond Princess“ erkrankten mehrere Hundert Passagiere, zwei von ihnen starben. Bereits vor knapp zwei Wochen waren 20 andere China-Rückkehrer in Tegel gelandet. Sie stehen seitdem in Köpenick auf dem Gelände der DRK Kliniken unter Quarantäne.