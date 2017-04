Wer hat sein Handy ständig in der Hand? Wer beantwortet seine berufliche Anfragen am Wochenende und im Urlaub? Wer checkt pausenlos Facebook, Whatsapp und Co.? Wer bearbeitet regelmäßig Projekte und Präsentationen nach Feierabend und steht für den Chef ständig bereit für den Einsatz? Du? Dann suchen wir dich!