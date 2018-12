Die Hersteller wollen den Zuckergehalt von Erfrischungsgetränken reduzieren. Imago

Die Tiefkühlpizza ist vollgepumpt mit Salz, Kinderjoghurt enthält Unmengen an Zucker – genauso wie Limos und Colas. Das soll sich in Zukunft ändern – zumindest ein bisschen.

Änderungen bis 2025

Erreichen will das Bundesernährungsministerin Julia Klöckner mit einer „Reduktions- und Innovationsstrategie“. Darin soll sich die Lebensmittelbranche zu Zielvereinbarungen für 2025 verpflichten, berichtete die Bild-Zeitung am Mittwoch.

Tiefkühlpizzen enthalten oft sehr viel Salz. dpa/picture-alliance

Konkret sollen Frühstücksflocken und Cornflakes für Kinder künftig 20 Prozent weniger Zucker enthalten. Bei Erfrischungsgetränken will die Industrie den Zuckergehalt um 15 Prozent reduzieren. Kinderjoghurts sollen nur noch so viel Zucker enthalten wie normale Joghurts.

Darum wird Klöckner trotzdem kritisiert

Die Verbraucherorganisation „Foodwatch“ fordert mehr von Ministerin Klöckner. In anderen Ländern werde Werbung gesetzlich eingeschränkt oder zuckerhaltige Limonaden mit zusätzlichen Steuern belastet.

Klöckner dagegen bitte die Hersteller freundlich, „etwas weniger Zucker in ihre Produkte zu kippen“, sagte Foodwatch-Geschäftsführer Martin Rücker, der Deutschen Presse-Agentur.

Wie jeder die Veränderungen überprüfen kann

Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) dpa/picture-alliance

Klöckner setzt in dem Konzept erst mal auf Freiwilligkeit der Hersteller. „Wenn die Wirtschaft nicht mitmacht, werden wir weitere Maßnahmen prüfen“, kündigte Klöckner in der Bild an.

Im Konzept, das die Ministerin bereits im November vorgestellt hat, ist auch vorgesehen, dass die vereinbarten Ziele mit der Industrie kontinuierlich überprüft werden. Dabei setzt Klöckner auf Transparenz.

Auf einer Internetplattform sollen Verbraucher die schrittweisen Veränderungen der Rezepturen überprüfen können.