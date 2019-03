Keith Flint wurde am Montagmorgen tot in seinem Haus nordöstlich von London aufgefunden. Ein Sprecher der Polizei bestätigte, man sei um kurz nach acht dorthin gerufen worden, weil es Sorge um den Zustand eines Bewohners gegeben habe. Rettungskräfte sagten, man habe einen Mann ohne Bewusstsein aufgefunden. Noch am Ort sei sein Tod festgestellt worden.

Angaben zur Todesursache gibt es bislang nicht. Der Todesfall wird nach Angaben der Polizei allerdings nicht als verdächtig behandelt, es werde ein Bericht für die Staatsanwaltschaft erstellt.

Wild und mit leicht irrem Blick: Keith Flint in Aktion mit „The Prodigy“. picture alliance / Captital Pict

Durchbruch Mitte der 90er

1996, vor mehr als 20 Jahren, gelingt „The Prodigy“ der Durchbruch, ihr Frontmann ist Keith Flint: ein Punk, knallbunte Haare, schwarz umrandete Augen, ein Körper voller Piercings und Tattoos. Auf der Bühne ist Keith Flint wie ein aufgedrehter Irrwisch unterwegs. „Jeder Gig ist eine Stunde Wahnsinn und danach bin ich total erschöpft, absolut aufgewühlt“, sagte er mal in einem Interview über ihre Auftritte.

„The Prodigy“ kommen aus der Rave-Szene der frühen 90er Jahre und werden eine der größten Bands, zunächst national im Vereinigten Königreich, und von da aus dann weltweit. Ihre Texte, in denen es oft um Gewalt geht, sind umstritten, aber sie brachten den Rave aus dem Untergrund auf die großen Bühnen.

Seit zehn Jahren clean

In den 2000er Jahren leidet Keith Flint unter seinem exzessiven Drogen- und Alkoholkonsum. „Ich habe das alles aufgesaugt wie ein Schwamm“, sagt er einmal. Seit zehn Jahren aber war er, zumindest eigenen Angaben zufolge, trocken und sauber. 2009 gelingt The Prodigy mit dem Album „Invaders must die“ und ihrer Single-Auskopplung „Omen“ das Comeback.

The Prodigy produzierten sechs Nummer-1-Alben in Großbritannien. „The Fat of The Land“ kam 1997 auch in Deutschland auf Platz 1. Keith Flint wurde 49 Jahre alt.