Ein internationales Wissenschaftlerteam hat vor weltweit im Gletschereis eingeschlossenen radioaktiven Partikeln gewarnt. Das Problem: Wenn die Gletscher weiter abschmelzen, könnten die Partikel freigesetzt werden.

Wie kam die Radioaktivität ins Gletschereis?

Die Reaktorkatastrophen von Tschernobyl und Fukushima sowie Atomwaffentests hätten in den Gletschern der Alpen, dem Kaukasus, der Arktis, der Antarktis, in Kanada und auf Island radioaktive Spuren hinterlassen, sagte die britische Forscherin Caroline Clason. Angesichts der durch den Klimawandel schmelzenden Gletscher sitze die Menschheit auf einer tickenden Zeitbombe.

Clason und ihre Kollegen untersuchten 17 verschiedene kontaminierte Standorte. Die radioaktive Konzentration habe dort „die höchsten Level erreicht, die man in der Natur außerhalb nuklearer Sperrzonen findet“, berichtete die Forscherin nun bei der Generalversammlung der European Geosciences Union (EGU) in Wien.

Radioaktiver Regen über Europa Wenn das Eis schmilzt, können radioaktive Elemente freigesetzt werden. picture alliance / dpa

Wenn radioaktives Material freigesetzt wird, steigt es in die Atmosphäre auf und fällt mit dem Regen wieder auf die Erde. Pflanzen und das Erdreich nehmen Teile der Partikel auf. Nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl beispielsweise ging 1986 wochenlang radioaktiver Regen beziehungsweise über Nordeuropa nieder.

Als verseuchter Schnee setzten sich die radioaktiven Elemente auch im Gletschereis fest. Sollte das nun abschmelzen, würde das radioaktive Material laut Clason dann in Bäche und Flüsse fließen. So könnte es dann seinen Weg in unser Trinkwasser finden.

Radioaktive Partikel in der Nahrungskette

Wenn sich nuklearen Bestandteile in der Erde oder im Eis festgesetzt haben, werden sie nach und nach wieder ausgewaschen. Wie sich das auf die Natur auswirkt, zeigt sich nach Angaben der Forscher unter anderem in Schweden: Wildschwein-Fleisch in dem skandinavischen Land enthält seit einigen Jahren zehnmal höhere Mengen an Caesium, als für den Menschen gut wäre.

Die Forschergruppe warnten vor allem vor dem, was noch kommen wird. Besonders die seit den 1950er Jahren betriebenen Atomwaffentests werden laut den Wissenschaftlern langfristig ungeahnte Bedrohungspotentiale entfalten. Denn: Dabei wurde Plutonium freigesetzt. Wenn Plutonium bei seinem natürlich Abbau zerfällt, wird es zum hochgefährlichen Americium. Das hat eine Halbwertszeit von 400 Jahren, ist in der Umwelt leicht löslich und gibt starke Alpha-Strahlung ab. Somit sei es besonders dazu geeignet, „in die Nahrungskette zu gelangen“, warnte Clason. Und weiter: „Unser nukleares Erbe ist noch nicht verschwunden.“