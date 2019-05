Ramadan ist der neunte Monat des islamischen Kalenders

Der Fastenmonat Ramadan startet in diesem Jahr am 6. Mai und endet vier Wochen später am 4. Juni mit dem Ramadan-Fest. Der Ramadan „wandert“ gegen den Uhrzeigersinn durch das Jahr. Im kommenden Jahr wird er elf Tage früher sein als in diesem Jahr. Das liegt daran, dass sich der islamische Kalender nach dem Lauf des Mondes richtet und elf Tage kürzer ist als der Sonnenkalender.

Der Fastenmonat Ramadan ist der neunte Monat des islamischen Kalenders. Er ist für Muslime heilig, weil in diesem Monat dem Propheten Mohammad erstmals Teile des Korans offenbart worden sein sollen. Der Ramadan beginnt, wenn nach Neumond die erste, schmale Sichel am Himmel zu erkennen ist. In der Türkei wird das Ende der Fastenzeit mit dem „Zuckerfest“ gefeiert.