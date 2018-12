Was geschah?

Im August wurde per Fax ein Drohbrief an eine türkischstämmige Anwältin aus Frankfurt verschickt, die im NSU-Prozess eine der Opferfamilien vertreten hatte. In dem Schreiben wurde die Frau nicht nur als „miese Türkensau“ beschimpft. Auch die zweijährige Tochter der Anwältin wurde in dem Schreiben mit den Worten „als Vergeltung schlachten wir deine Tochter“ bedroht. Außerdem stand in dem Drohbrief die Privatadresse der Anwältin, die nicht öffentlich bekannt ist. Unterzeichnet wurde der Brief mit NSU 2.0.

Wie kam die Polizei von diesem Drohbrief auf das rechtsextreme Netzwerk?

Die Ermittler konnten zurückverfolgen, dass der Melderegistereintrag der Anwältin von einem Dienstcomputer im ersten Polizeirevier in Frankfurt abgerufen wurde. Daraufhin habe man dann die Beamten überprüft, die Zugang zu diesem Rechner haben. Dabei ist man auf fünf Polizisten gestoßen, die Hakenkreuze, Hitlerbilder und auch Beleidigungen gegen Flüchtlinge untereinander verschickt haben. Die Anwältin kritisiert die Ermittlungsbehörden, dass sie selbst erst aus den Medien von diesem Zusammenhang erfahren habe, dass offenbar tatsächlich Polizisten hinter diesem Drohbrief stecken. Sie habe damals immer wieder bei der Polizei nachgefragt, wer dahinter stecke, auch um zu klären wie groß die Bedrohung für ihre Familie tatsächlich ist. Die Polizei hätte er aber keine Auskunft auf ihre Fragen gegeben.

Wie geht es jetzt weiter?

Das Hessische Landeskriminalamt hat jetzt die Ermittlungen übernommen und eine eigene Arbeitsgruppe für den Fall einberufen, um das alles aufzuklären. Das berichtet die FAZ. Weitergehend wollte sich die Polizei nicht äußern. Auch politisch schlägt der Polizeiskandal jetzt hohe Wellen. Die Linke im hessischen Landtag macht Druck. Ihre Fraktion hat für Mittwoch eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragt.

Gewerkschaft der Polizei: Rechtsextreme Polizisten aus Dienst entfernen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist erschüttert über das mutmaßlich rechtsextreme Netzwerk in der Frankfurter Polizei. GdP-Bundesvorsitzender Oliver Malchow sprach von „skandalösen Taten“ und forderte „das kompromisslose Entfernen aus dem Polizeidienst“, falls sich die Vorwürfe bestätigen.

„Wer rechtsextremes Gedankengut teilt, Ausländerhass propagiert, mit abstoßender Gewalt droht und polizeiliche Instrumente für seine Taten nutzt, hat in unserer fest auf dem Boden der Verfassung stehenden Polizei nichts verloren“, erklärte Malchow.